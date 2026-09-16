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Rockstar streicht bekannten Song aus GTA 5, vorerst nur auf PC

i Rockstar streicht bekannten Song aus GTA 5, vorerst nur auf PC
Artikel von Markus Bauer +
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Ein Song weniger in Los Santos: Nach dem neuesten GTA-5-Update fehlt „The Time Is Now“ von Moloko auf Non Stop Pop FM. Betroffen ist bislang nur die Enhanced-Version für PC, während Legacy und die Konsolenfassungen den Song weiterhin enthalten. Entwickler Rockstar Games nennt keinen Grund für die Entfernung. Ausgelaufene Musikrechte wären denkbar, bestätigt ist das allerdings nicht. Spannend wird damit auch der Soundtrack von GTA 6, für den man erneut zahlreiche Musikrechte benötigt.

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