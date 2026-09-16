Rockstar streicht bekannten Song aus GTA 5, vorerst nur auf PC

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein Song weniger in Los Santos: Nach dem neuesten GTA-5-Update fehlt „The Time Is Now“ von Moloko auf Non Stop Pop FM. Betroffen ist bislang nur die Enhanced-Version für PC, während Legacy und die Konsolenfassungen den Song weiterhin enthalten. Entwickler Rockstar Games nennt keinen Grund für die Entfernung. Ausgelaufene Musikrechte wären denkbar, bestätigt ist das allerdings nicht. Spannend wird damit auch der Soundtrack von GTA 6, für den man erneut zahlreiche Musikrechte benötigt.