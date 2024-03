Cities: Skylines 2 – Mod-Support und DLC noch im März

Am 25. März wird Cities: Skylines 2 Mod-Unterstützung, das erste Asset Pack und einen weiteren DLC einführen. Die Mod-Tools werden den Wiederspielwert des Spiels erhöhen und gleichzeitig einige häufige Beschwerden ansprechen, die die Fangemeinde zuvor an den Titel gerichtet hat.

Colossal Orders neuester City Builder war ursprünglich für einen gleichzeitigen Release auf mehreren Plattformen geplant. Allerdings verschob das finnische Studio die Konsolen-Ports von Cities: Skylines 2 im September 2023, also weniger als einen Monat vor dem geplanten Start. Die PC-Version des Spiels kam in der Zwischenzeit ohne Mod-Unterstützung auf den Markt, was in der Fangemeinde viel Kritik hervorrief.

Colossal Order wird nun endlich das Manko beheben und hat soeben bestätigt, dass am 25. März eine Betaversion der Mod-Unterstützung für das Spiel veröffentlicht wird. Die erste Welle der lang erwarteten Modding-Tools wird einen Code- und Map-Editor umfassen. Die Bedeutung dieses Releases kann kaum hoch genug eingeschätzt werden, da sogar Colossal Order selbst kürzlich bedauerte, keine Mod-Unterstützung für Cities: Skylines 2 zu bieten.

The Beach Properties Asset Pack brings the beauty of coastal living to your city. Enjoy luxurious waterfront mansions, charming beachside cottages, and a new residential zoning option! Coming March 25th, 2024.https://t.co/g143Q4MLVI pic.twitter.com/LBku5nTzcn — Cities: Skylines (@CitiesSkylines) March 18, 2024

Der Modding-Support für Cities: Skylines 2 kommt

Das finnische Studio plant neben den kommenden Editoren auch die Einführung von Unterstützung für Asset Pack Mods zu einem späteren Zeitpunkt. Fans und Entwickler von Inhalten, die mehr über den Modding-Prozess des Spiels erfahren möchten, können in der Zwischenzeit das offizielle Cities: Skylines 2 Wiki besuchen.

Am 25. März werden die Mod-Tools veröffentlicht. Gleichzeitig erscheinen Beach Properties, das erste Asset-Pack für den City Builder, und der Deluxe Relax Station DLC. Beach Properties enthält 70 neue Objekte, hauptsächlich zusätzliche Wohngebäude für Cities: Skylines 2. Das Audio-Pack erweitert den City-Builder um 16 Songs und 15 DJ-Voice-Tracks. Beach Properties und Deluxe Relax Station sind für 9,99 Euro bzw. 4,99 Euro erhältlich. Der Expansion Pass des Spiels für 49,99 Euro enthält beide Erweiterungen: Waterfronts ist ebenfalls enthalten.

Die Modding-Tools werden bald verfügbar sein, und ab dem 25. März wird die Plattform Paradox Mods von Cities: Skylines 2 Einsendungen von Spielern akzeptieren. Einige beliebte Inhaltsanbieter haben den Code und die Map-Editoren des Spiels bereits seit Ende 2023 getestet. Colossal Order hat bestätigt, dass Paradox Mods sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte anbieten wird. Viele Fans hatten gehofft, dass das Spiel über ein Drittanbieter-Framework wie Steam Workshop Modding-Unterstützung erhält. Der Entwickler hat sich jedoch für eine hauseigene Plattform entschieden, um die Auswahl an Mods für Cities: Skylines 2 auch auf die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen zu erweitern.

Worum geht es im Spiel?

Cities: Skylines 2 ist die Fortsetzung des durchaus beliebten Städtebausimulators Cities: Skylines, der ursprünglich im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. Die neue Version wurde am 23. Oktober 2023 vom Publisher Paradox Interactive herausgegeben und bietet eine noch realistischere Stadtbauerfahrung als der erste Teil. Spieler können eine Stadt von Grund auf neu errichten und sie in eine blühende Metropole verwandeln. Das Spiel bietet eine tiefgehende Simulation und eine lebendige Wirtschaft, was bedeutet, dass die Entscheidungen der Spieler weitreichende Auswirkungen auf das Stadtbild haben.