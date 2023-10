Cities: Skylines 2 – Keine Modunterstützung zum Release

Paradox Interactive hat schlechte Neuigkeiten.

Cities: Skylines 2 - (C) Paradox Interactive

Cities: Skylines 2 wird zum Release keine Modunterstützung bieten, wie der Publisher Paradox Interactive kürzlich bekannt gab. Laut dem Entwickler Colossal Order wird sich das Warten auf dieses Feature jedoch für die Spieler lohnen. Der erste Teil der Reihe wurde erstmals im Jahr 2015 veröffentlicht und gilt bis heute immer noch als der umfangreichste City-Builder aller Zeiten. Das liegt nicht zuletzt an der umfangreichen Modding-Unterstützung. Diese hat den Titel von Colossal Order zu einer unglaublich immersiven Erfahrung mit nahezu unbegrenztem Wiederspielwert gemacht hat.

Cities: Skylines 2 erstmal ohne Modunterstützung

Und obwohl die Fortsetzung auf den bisherigen Erfolg aufbauen will, wird Cities: Skylines 2 zum Launch keine Inhalte von Drittanbietern unterstützen. Anstatt Modifikationen der Community über etablierte Plattformen wie den Steam Workshop anzubieten, wie es beim Vorgänger der Fall war, wird bei Teil 2 eine proprietäre Inhaltsplattform namens Paradox Mods genutzt. Dieser Dienst wurde bereits in mehr als ein Dutzend anderer von Paradox veröffentlichter Titel integriert. Trotzdem wird seine Einbindung wohl noch zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.

Paradox nannte Inklusivität als Hauptgrund für die Entscheidung, etablierte Lösungen wie den Steam Workshop zugunsten einer eigenen Modding-Plattform zu umgehen. Wie der Publisher weiter ausführte, wird die Bereitstellung von Inhalten über Paradox Mods ermöglichen, Modifikationen sowohl für PC als auch Konsolen anzubieten. Im Gegensatz dazu erlaubte nur die PC-Version des Originalspiels Modding. Es gibt derzeit keine Pläne für den City-Builder, alternative Mod-Plattformen zu unterstützen. Vermutlich auch, um die Akzeptanz von Paradox Mods zu erhöhen.

Der Publisher hat außerdem bekannt gegeben, dass die Cities: Skylines 2 Mod-Unterstützung derzeit in der geschlossenen Beta-Phase ist. Als Teil dieser Entwicklungsphase wurde die Funktion an einige etablierte Drittanbieter-Inhaltsersteller weitergegeben. Die Tatsache, dass der Titel eine “völlig neue Codebasis” verwendet, bedeutet, dass das kommende Spiel keine Mods, die für den Vorgänger entwickelt wurden, direkt unterstützen wird.

Cities: Skylines 2 erscheint am 24. Oktober für den PC. Die Version für PS5 und Xbox Series X/S folgt dann am 30. Juni 2024.