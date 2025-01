Call of Duty: Squid Game-Event wurde verlängert – BO6-Spieler atmen auf

Das Squid Game-Event in Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone wurde von Activision bis zum Start der zweiten Season am 28. Januar 2025 verlängert. Ursprünglich war das Event, das am 3. Januar 2025 begann und zahlreiche neue kosmetische Gegenstände, Modi und Waffen-Blaupausen einführte, nur bis zum 24. Januar 2025 geplant. Trotz des Erfolgs der Serie Squid Game auf Netflix sorgte das Event in Call of Duty für Kontroversen.

Die hohen Preise für die Squid Game Skins und der neue Event-Pass, der für 1.100 COD-Punkte erworben werden konnte, stießen auf Kritik. Obwohl es auch eine kostenlose Version des Passes gab, waren bestimmte kosmetische Gegenstände wie der Frontmann Operator Skin nur im kostenpflichtigen Pass verfügbar. Die vielen Mikrotransaktionen und Battle-Pässe in Call of Duty führten dazu, dass die Spieler das Event als zu übertrieben empfanden.

Die Belohnungen des Squid Game Event Pass in Call of Duty sind vergleichsweise schnell zu verdienen, da nur 356.000 Erfahrungspunkte nötig sind, um alle Belohnungen zu erhalten. Viele Spieler haben den Pass bereits innerhalb weniger Tage abgeschlossen. Für diejenigen, die noch nicht alle Belohnungen freigeschaltet haben, hat Activision das Event offiziell bis zum 28. Januar 2025 verlängert.

Das Call of Duty Squid Game-Event geht noch etwas länger

Zwar gibt es noch keine offizielle Ankündigung seitens des Studios, aber der Event-Tab im Spiel zeigt an, dass das Event in vier Tagen endet, was mit der Veröffentlichung von Season 2 am 28. Januar 2025 zusammenfällt. Während des Events haben Call of Duty-Spieler die Möglichkeit, neue Squid Game Operator-Skins über den Event-Pass freizuschalten. Zusätzlich wurden verschiedene Store-Bundles von Activision veröffentlicht, darunter die beliebten Pink Guards, Masked VIPs und Young-Hee, die separat erworben werden können.

Ob diese Bundles bis zum Start von Season 2 im Shop verfügbar bleiben, ist derzeit nicht bekannt. Die Verlängerung des Events gibt den Fans einige zusätzliche Tage, um neue Squid Game-Modi wie Rotes Licht, Grünes Licht zu spielen. Zudem haben die Spieler die Möglichkeit, den Frontmann Operator Skin zu erhalten, welcher die letzte Belohnung des Premium Event Passes ist.

Bei der ersten Enthüllung dieses Skins gab es große Besorgnis unter Call of Duty-Spielern, da viele befürchteten, dass der vollständig schwarze Operator ein Pay-to-win-Skin sei, ähnlich dem Roze-Skin in der neuen Modern Warfare-Serie.

