Call of Duty: Modern Warfare 3 mit beliebtem “Black Ops”-Feature?

Call of Duty: Modern Warfare 3 wird anscheinend ein beliebtes Feature aus Black Ops zurückbringen, dass Fans lieben werden.

Was war das beste Call of Duty-Spiel aller Zeiten? Die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, weil es Call of Duty 4: Modern Warfare ist. Ein Wendepunkt in der Geschichte und die Grundlage für moderne CoD-Spiele. Jedoch gibt es auch Fans, die von Black Ops bisher immer mehr überzeugt waren. Und das kommende Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) wird ein Black Ops-Feature bieten, worauf Fans gewartet haben. Jetzt muss es nur noch offiziell bestätigt werden!

Worum geht es? – Die Rede ist natürlich vom Delfintauchen!

Call of Duty: Modern Warfare 3 mit Black Ops-Feature?

Obwohl diese Informationen noch nicht offiziell von Entwickler Sledgehammer Games oder Publisher Activision bestätigt wurden, stammen sie von “FaZe Jev”, einem Spieler, der das Spiel bereits ausprobiert hat. Die genauen Details zur Umsetzung sind noch nicht bekannt, aber es wird erwartet, dass sie sich an das Delfintauchen aus Call of Duty: Modern Warfare 2 anlehnen werden.

In der Spieleentwicklung können sich jedoch Dinge ändern. Öfters als wir denken. Solange die Informationen noch nicht offiziell geteilt wurden, sollten sie als Gerücht angesehen werden.

Was bedeutet das “Delfintauchen” in Black Ops?

Für diejenigen, die mit der Mechanik nicht vertraut sind: Das Delfintauchen ermöglicht es Spielern, sich während des Sprints in die Bauchlage zu legen. Es ist eine taktische Bewegung, die in Schusswechseln häufig eingesetzt wird, um schnell in Deckung zu gehen oder den Gegner zu überraschen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 wird weltweit am 10. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Der Kampagnen-Trailer zeigte uns bereits eine waghalsige Gefängniseinschleusung.