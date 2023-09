Gratis Beta-Code für Call of Duty: Modern Warfare 3 – So geht’s

Call of Duty Fakten

Vielleicht ist es dir schon aufgefallen: Die ersten Blätter werden braun, vielleicht sind einige schon heruntergefallen. Es ist Zeit für ein neues Call of Duty! Jedes Jahr versammelt sich die Gaming-Community gespannt um den neuesten Ableger der beliebten Franchise. Diesen Herbst gibt es keine ernsthafte Konkurrenz im Shooter-Genre, und Modern Warfare 3 wird zweifellos der Titel der Wahl für alle sein, die sich nach einem hochwertigen Shooter sehnen. Und so kommst du zu einem Gratis-Zugang zur Modern Warfare 3-Beta!

Das Spiel, das auf dem Vorgänger Modern Warfare 2 aufbaut, zielt darauf ab, viele der Probleme des Vorgängers zu beheben und verspricht eine packende Spielerfahrung. Während wir bereits viel über die Solo-Kampagne von Modern Warfare 3 wissen, ist der Multiplayer-Bereich noch ein Geheimnis. Weitere Informationen werden voraussichtlich auf dem CoD Next-Event am 5. Oktober bekannt gegeben. Wir wissen jedoch, dass das Spiel überarbeitete Versionen der klassischen Maps aus Modern Warfare 2 von 2009 sowie verbesserte Bewegungsmechaniken enthält. Außerdem kannst du deine Waffen und Skins aus vorherigen Teilen übertragen.

Eine Beta-Version des Spiels startet am 6. Oktober 2023, je nach Plattform. Um sicherzustellen, dass du die maximale Spielzeit während der Beta genießen kannst, benötigst du einen Beta-Code. Während du einen solchen Code erhalten kannst, indem du das Spiel vorbestellst, gibt es auch eine kostenlose Möglichkeit, einen zu bekommen.

Wie du siehst kannst du dir auch kostenlos einen Zugang zur Modern Warfare 3-Beta sichern, ohne es vorzubestellen, falls du dir noch nicht sicher bist.

‼ We know what you really want 😏

Watch #WSOWGlobalFinal on September 16 for a chance to win a MWIII Beta Code! 🎁

Learn more on how to enter: https://t.co/t55MeaKabw pic.twitter.com/ijLJ8xk290

— Call of Duty Esports (@COD_Esports) September 7, 2023