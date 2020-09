Call of Duty: Black Ops Cold War – Zombies für 30. September bestätigt

Call of Duty: Black Ops Cold War - Zombies - (C) Activision, Treyarch

Publisher Activision hat bereits Multiplayer- und Kampagnen-Gameplay zu Call of Duty: Black Ops Cold War enthüllt. Eifrige CoD-Gamer wissen: jetzt fehlen nur noch die Zombies. Und auch diese werden bald enthüllt, sogar sehr bald.

Am 30. September ist es soweit, dann wird die neue „Zombie-Geschichte“ enthüllt. Bis jetzt haben Dataminer nicht allzu viele Details zu den Untoten im nächsten Call of Duty-Spiel gefunden. In der internen Alpha wurde „The Red Door“ gefunden, ohne große Ankündigungen zu machen. Ähnlich wie der Rest des Spiels ist das Setting im „Kalten Krieg“ angesiedelt – was nicht wirklich verwundert. Angesichts der bisherigen Zombie-Manier, die sich der Ego-Shooter bediente, bleibt abzuwarten was uns Treyarch am 30. September präsentieren wird.

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020, die Zombies sollen später folgen. Es wird für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC veröffentlicht. Die Multiplayer-Beta erwarten wir für nächsten Monat.