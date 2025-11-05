Call of Duty: Black Ops 7 – PC-Spezifikationen, Preload und Handheld-Support

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint fix am 14. November für PC via „Xbox auf PC“, Battle.net und Steam. Und während die Konsolenversionen weitgehend fest stehen, bringt Entwickler Beenox für den PC erneut eine Reihe spezieller Optimierungen, Features und Einstellungen. Der Fokus: maximale Flexibilität. Egal, ob du auf Höchstleistung mit 240+ FPS spielst oder auf einem Handheld unterwegs bist.

Schon während der Entwicklung arbeitete Beenox eng mit Treyarch zusammen, um die PC-Version nicht nur als Port, sondern als eigenständiges, vollwertiges Erlebnis zu gestalten. Die PC-Version bietet mehr als 800 individuelle Optionen – von Grafik und Sound bis zu Eingabegeräten und HUD-Anpassungen.

Black Ops 7: PC-Features im Überblick

Feature Beschreibung Optimierbare Leistung Wähle zwischen höchster Bildqualität oder maximalen FPS Breite Hardware-Unterstützung Läuft bereits auf Mittelklasse-PCs, skaliert aber bis High-End 800+ Einstellungsoptionen Tiefe Anpassung für Grafik, Steuerung, UI & Gameplay Display-Support 1080p bis 4K, Ultrawide und Sonderformate Upscaling-Technologien AMD FSR 4 + weitere Upscaling- und Frame-Gen-Methoden PC Performance Benchmark Tool Integrierte Performance-Analyse Ricochet Anti-Cheat + TPM/Secure Boot Höhere Sicherheit, aber mit Systemvoraussetzungen Sub-Frame Mouse Polling Präziseres Aim für Maus-Spieler RGB iCUE Integration Dynamische RGB Beleuchtung je nach Spielsituation

Preload-Start: 10. November, 18:00 Uhr (deutscher Zeit)

10. November, 18:00 Uhr (deutscher Zeit) Enthält Kampagne , Multiplayer & Zombies

, & Launch: 14. November, 00:00 lokale Zeit

Wer digital vorbestellt, kann also vier Tage vorher alles herunterladen und zum Release ohne Wartezeit starten.

Offizielle PC-Systemanforderungen von Call of Duty: Black Ops 7

Kategorie Minimum Empfohlen Competitive / Ultra 4K OS Windows 10 64 Bit Windows 11 64 Bit Windows 11 64 Bit CPU Ryzen 5 1400 / i5-6600 Ryzen 5 1600X / i7-6700K Ryzen 5 5600X / i7-10700K RAM 8 GB 12 GB 16 GB GPU RX 470 / GTX 970 / Arc A580 RX 6600XT / RTX 3060 / Arc B580 RX 9070XT / RTX 4080 / RTX 5070 VRAM 3 GB 8 GB 16 GB Storage SSD, 115 GB frei SSD, 115 GB frei SSD, 115 GB frei

Wichtig:

TPM 2.0 und Secure Boot sind Pflicht.

Intel Arc GPUs benötigen Resizable BAR .

. Nur CPUs mit AVX-Unterstützung werden akzeptiert.

Diese Treiber-Version benötigt deine Grafikkarte

Stelle zum Release sicher, dass du aktuelle Treiber verwendest:

Hersteller Empfohlene Treiberversion AMD 25.9.2 NVIDIA 581.42 Intel 32.0.101.8132

Zum Start empfiehlt Activision, die Treiber vor dem Launch zu aktualisieren, um Stabilität & Performance zu sichern.

Black Ops 7 auf PC-Handhelds

Das Highlight für unterwegs: Black Ops 7 läuft nativ auf Windows-Handhelds, darunter:

ROG Ally

ROG Ally X

Andere Windows-basierte Gaming-Handhelds mit Gamepad-Unterstützung

Die Entwickler haben:

UI-Elemente für kleinere Displays skaliert

Texterkennbarkeit verbessert

Performance-Profile für Handheld-Power-Limits optimiert

Für Spieler, die am Sofa, im Zug oder auf Reisen spielen, ist das ein echter Vorteil gegenüber früheren Call of Duty-Spielen, die oft manuell angepasst werden mussten.

Activision möchte PC-Spieler „erreichen“

Vielleicht gerade weil Battlefield 6 so gut am PC performt, hat sich Beenox hier ins Zeug gelegt. Activision sieht den PC nicht als Anhängsel, sondern als vollständige Plattform mit eigenen Anforderungen. Egal ob High-End-PC, Budget-Laptop oder Handheld: das Spiel soll funktionieren und sich gut anfühlen. Das Benchmark-Tool, FSR-Unterstützung und die 800+ Einstellungen zeigen, wie ernst man das Thema nimmt.

Und mit Day-One-Preload, klar kommunizierten Systemvoraussetzungen und Handheld-Optimierung ist Black Ops 7 ein PC-Release, der bereits im Vorfeld mehr Struktur und Transparenz bietet als viele Vorgänger zuvor.

