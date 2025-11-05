Call of Duty: Black Ops 7 – PC-Spezifikationen, Preload und Handheld-Support

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Call of Duty: Black Ops 7 erscheint fix am 14. November für PC via „Xbox auf PC“, Battle.net und Steam. Und während die Konsolenversionen weitgehend fest stehen, bringt Entwickler Beenox für den PC erneut eine Reihe spezieller Optimierungen, Features und Einstellungen. Der Fokus: maximale Flexibilität. Egal, ob du auf Höchstleistung mit 240+ FPS spielst oder auf einem Handheld unterwegs bist.
Schon während der Entwicklung arbeitete Beenox eng mit Treyarch zusammen, um die PC-Version nicht nur als Port, sondern als eigenständiges, vollwertiges Erlebnis zu gestalten. Die PC-Version bietet mehr als 800 individuelle Optionen – von Grafik und Sound bis zu Eingabegeräten und HUD-Anpassungen.
Black Ops 7: PC-Features im Überblick
|Feature
|Beschreibung
|Optimierbare Leistung
|Wähle zwischen höchster Bildqualität oder maximalen FPS
|Breite Hardware-Unterstützung
|Läuft bereits auf Mittelklasse-PCs, skaliert aber bis High-End
|800+ Einstellungsoptionen
|Tiefe Anpassung für Grafik, Steuerung, UI & Gameplay
|Display-Support
|1080p bis 4K, Ultrawide und Sonderformate
|Upscaling-Technologien
|AMD FSR 4 + weitere Upscaling- und Frame-Gen-Methoden
|PC Performance Benchmark Tool
|Integrierte Performance-Analyse
|Ricochet Anti-Cheat + TPM/Secure Boot
|Höhere Sicherheit, aber mit Systemvoraussetzungen
|Sub-Frame Mouse Polling
|Präziseres Aim für Maus-Spieler
|RGB iCUE Integration
|Dynamische RGB Beleuchtung je nach Spielsituation
- Preload-Start: 10. November, 18:00 Uhr (deutscher Zeit)
- Enthält Kampagne, Multiplayer & Zombies
- Launch: 14. November, 00:00 lokale Zeit
Wer digital vorbestellt, kann also vier Tage vorher alles herunterladen und zum Release ohne Wartezeit starten.
YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Offizielle PC-Systemanforderungen von Call of Duty: Black Ops 7
|Kategorie
|Minimum
|Empfohlen
|Competitive / Ultra 4K
|OS
|Windows 10 64 Bit
|Windows 11 64 Bit
|Windows 11 64 Bit
|CPU
|Ryzen 5 1400 / i5-6600
|Ryzen 5 1600X / i7-6700K
|Ryzen 5 5600X / i7-10700K
|RAM
|8 GB
|12 GB
|16 GB
|GPU
|RX 470 / GTX 970 / Arc A580
|RX 6600XT / RTX 3060 / Arc B580
|RX 9070XT / RTX 4080 / RTX 5070
|VRAM
|3 GB
|8 GB
|16 GB
|Storage
|SSD, 115 GB frei
|SSD, 115 GB frei
|SSD, 115 GB frei
Wichtig:
- TPM 2.0 und Secure Boot sind Pflicht.
- Intel Arc GPUs benötigen Resizable BAR.
- Nur CPUs mit AVX-Unterstützung werden akzeptiert.
Diese Treiber-Version benötigt deine Grafikkarte
Stelle zum Release sicher, dass du aktuelle Treiber verwendest:
|Hersteller
|Empfohlene Treiberversion
|AMD
|25.9.2
|NVIDIA
|581.42
|Intel
|32.0.101.8132
Zum Start empfiehlt Activision, die Treiber vor dem Launch zu aktualisieren, um Stabilität & Performance zu sichern.
Black Ops 7 auf PC-Handhelds
Das Highlight für unterwegs: Black Ops 7 läuft nativ auf Windows-Handhelds, darunter:
- ROG Ally
- ROG Ally X
- Andere Windows-basierte Gaming-Handhelds mit Gamepad-Unterstützung
Die Entwickler haben:
- UI-Elemente für kleinere Displays skaliert
- Texterkennbarkeit verbessert
- Performance-Profile für Handheld-Power-Limits optimiert
Für Spieler, die am Sofa, im Zug oder auf Reisen spielen, ist das ein echter Vorteil gegenüber früheren Call of Duty-Spielen, die oft manuell angepasst werden mussten.
Activision möchte PC-Spieler „erreichen“
Vielleicht gerade weil Battlefield 6 so gut am PC performt, hat sich Beenox hier ins Zeug gelegt. Activision sieht den PC nicht als Anhängsel, sondern als vollständige Plattform mit eigenen Anforderungen. Egal ob High-End-PC, Budget-Laptop oder Handheld: das Spiel soll funktionieren und sich gut anfühlen. Das Benchmark-Tool, FSR-Unterstützung und die 800+ Einstellungen zeigen, wie ernst man das Thema nimmt.
Und mit Day-One-Preload, klar kommunizierten Systemvoraussetzungen und Handheld-Optimierung ist Black Ops 7 ein PC-Release, der bereits im Vorfeld mehr Struktur und Transparenz bietet als viele Vorgänger zuvor.
Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!
Feedback melden
Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.