PC-Spieler bekommen mehr Kontrolle und Optionen

Call of Duty: Black Ops 7 – PC-Spezifikationen, Preload und Handheld-Support

Beenox verrät Systemanforderungen, Preload-Start und bestätigt native Unterstützung für Handheld-PCs wie ROG Ally.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint fix am 14. November für PC via „Xbox auf PC“, Battle.net und Steam. Und während die Konsolenversionen weitgehend fest stehen, bringt Entwickler Beenox für den PC erneut eine Reihe spezieller Optimierungen, Features und Einstellungen. Der Fokus: maximale Flexibilität. Egal, ob du auf Höchstleistung mit 240+ FPS spielst oder auf einem Handheld unterwegs bist.

Schon während der Entwicklung arbeitete Beenox eng mit Treyarch zusammen, um die PC-Version nicht nur als Port, sondern als eigenständiges, vollwertiges Erlebnis zu gestalten. Die PC-Version bietet mehr als 800 individuelle Optionen – von Grafik und Sound bis zu Eingabegeräten und HUD-Anpassungen.

Black Ops 7: PC-Features im Überblick

Feature Beschreibung
Optimierbare Leistung Wähle zwischen höchster Bildqualität oder maximalen FPS
Breite Hardware-Unterstützung Läuft bereits auf Mittelklasse-PCs, skaliert aber bis High-End
800+ Einstellungsoptionen Tiefe Anpassung für Grafik, Steuerung, UI & Gameplay
Display-Support 1080p bis 4K, Ultrawide und Sonderformate
Upscaling-Technologien AMD FSR 4 + weitere Upscaling- und Frame-Gen-Methoden
PC Performance Benchmark Tool Integrierte Performance-Analyse
Ricochet Anti-Cheat + TPM/Secure Boot Höhere Sicherheit, aber mit Systemvoraussetzungen
Sub-Frame Mouse Polling Präziseres Aim für Maus-Spieler
RGB iCUE Integration Dynamische RGB Beleuchtung je nach Spielsituation
  • Preload-Start: 10. November, 18:00 Uhr (deutscher Zeit)
  • Enthält Kampagne, Multiplayer & Zombies
  • Launch: 14. November, 00:00 lokale Zeit

Wer digital vorbestellt, kann also vier Tage vorher alles herunterladen und zum Release ohne Wartezeit starten.

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Offizielle PC-Systemanforderungen von Call of Duty: Black Ops 7

Kategorie Minimum Empfohlen Competitive / Ultra 4K
OS Windows 10 64 Bit Windows 11 64 Bit Windows 11 64 Bit
CPU Ryzen 5 1400 / i5-6600 Ryzen 5 1600X / i7-6700K Ryzen 5 5600X / i7-10700K
RAM 8 GB 12 GB 16 GB
GPU RX 470 / GTX 970 / Arc A580 RX 6600XT / RTX 3060 / Arc B580 RX 9070XT / RTX 4080 / RTX 5070
VRAM 3 GB 8 GB 16 GB
Storage SSD, 115 GB frei SSD, 115 GB frei SSD, 115 GB frei

Wichtig:

  • TPM 2.0 und Secure Boot sind Pflicht.
  • Intel Arc GPUs benötigen Resizable BAR.
  • Nur CPUs mit AVX-Unterstützung werden akzeptiert.

Diese Treiber-Version benötigt deine Grafikkarte

Stelle zum Release sicher, dass du aktuelle Treiber verwendest:

Hersteller Empfohlene Treiberversion
AMD 25.9.2
NVIDIA 581.42
Intel 32.0.101.8132

Zum Start empfiehlt Activision, die Treiber vor dem Launch zu aktualisieren, um Stabilität & Performance zu sichern.

Black Ops 7 auf PC-Handhelds

Das Highlight für unterwegs: Black Ops 7 läuft nativ auf Windows-Handhelds, darunter:

  • ROG Ally
  • ROG Ally X
  • Andere Windows-basierte Gaming-Handhelds mit Gamepad-Unterstützung

Die Entwickler haben:

  • UI-Elemente für kleinere Displays skaliert
  • Texterkennbarkeit verbessert
  • Performance-Profile für Handheld-Power-Limits optimiert

Für Spieler, die am Sofa, im Zug oder auf Reisen spielen, ist das ein echter Vorteil gegenüber früheren Call of Duty-Spielen, die oft manuell angepasst werden mussten.

Activision möchte PC-Spieler „erreichen“

Vielleicht gerade weil Battlefield 6 so gut am PC performt, hat sich Beenox hier ins Zeug gelegt. Activision sieht den PC nicht als Anhängsel, sondern als vollständige Plattform mit eigenen Anforderungen. Egal ob High-End-PC, Budget-Laptop oder Handheld: das Spiel soll funktionieren und sich gut anfühlen. Das Benchmark-Tool, FSR-Unterstützung und die 800+ Einstellungen zeigen, wie ernst man das Thema nimmt.

Und mit Day-One-Preload, klar kommunizierten Systemvoraussetzungen und Handheld-Optimierung ist Black Ops 7 ein PC-Release, der bereits im Vorfeld mehr Struktur und Transparenz bietet als viele Vorgänger zuvor.

