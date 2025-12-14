Black Ops 7: Season 01 ändert alles – Update stellt das Meta komplett auf den Kopf

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Mit dem Season 01-Update für Call of Duty: Black Ops 7 greift Treyarch tief ins Balancing ein. Zahlreiche Waffenklassen, Aufsätze, Scorestreaks und Spielmodi wurden überarbeitet, um das aktuelle Meta zu stabilisieren und klarere Rollen für aggressive sowie auf Distanz ausgelegte Spielstile zu schaffen. Wenn du regelmäßig Multiplayer oder Zombies spielst, wirst du die Änderungen sofort merken.

Besonders auffällige Anpassungen betreffen beliebte Waffen wie die Akita, die Maddox RFB und die X9 Maverick. Diese wurden gezielt nachjustiert, nachdem sie in den ersten Wochen der Season entweder zu dominant oder zu inkonsistent waren. Ziel des Updates ist es, riskante Loadouts stärker einzuschränken und dafür mehr Vielfalt in Builds und Spielweisen zu ermöglichen. Das Thema ist nicht neu, auch schon vorherige Call of Duty-Neuerscheinungen hatten immer wieder das selbe Thema.

Waffen-Tuning bringt mehr Balance ins Spiel

Assault Rifles, SMGs, Shotguns und Sniper Rifles erhalten umfangreiche Feinanpassungen. Bei Sturmgewehren wie der Maddox RFB wurden Rückstoß und Reichweite verbessert, während fehlerhafte Headshot-Multiplikatoren korrigiert wurden. SMGs profitieren vor allem von überarbeiteten Aufsätzen: Viele ADS- und Aim-Walking-Strafen wurden entfernt, während Overpressured-Munition nun spürbare Reichweitenboni bringt.

Shotguns wurden dagegen gezielt eingebremst. Die Akita verliert Reichweite und Mid-Range-Schaden, bekommt mehr Rückstoß und eine klarere Rolle im Nahkampf. Dragon’s Breath wurde ebenfalls abgeschwächt, um One-Shot-Situationen besser zu kontrollieren. Sniper Rifles und Marksman Rifles erhalten unterdessen feinere Abstimmungen bei Flinch, Feuerrate und Schadensmultiplikatoren, wodurch sie konsistenter, aber weniger verzeihend werden.

Auch Nahkampf-Fans dürfen sich freuen: Das Ballistic Knife reagiert jetzt schneller, fliegt gerader und eignet sich deutlich besser für aggressive Plays.

Multiplayer & Zombies: Spawns, Scorestreaks und Maps überarbeitet

Im Multiplayer wurden mehrere Kernsysteme angepasst. Die Spawn-Logik auf allen Maps wurde überarbeitet, um unfairen Druck direkt nach dem Respawn zu reduzieren. Blackheart kehrt in die regulären Map-Pools zurück, während Sleighjacked nun auch im Private Match spielbar ist. Scorestreaks wurden ebenfalls neu ausbalanciert. UAVs und Counter-UAVs halten kürzer, während defensive Optionen wie der Sentry Turret robuster und zuverlässiger agieren. Der EMP-Scorebedarf wurde gesenkt, und einige Overclock-Effekte – etwa für Air Patrol oder Skewer – wurden verstärkt.

Auch Zombies-Spielerinnen- und Spieler bekommen spürbare Verbesserungen. Stabilitätsprobleme wurden behoben, Challenges korrigiert und mehrere Waffen im Pack-a-Punch-Zustand angepasst. In Astra Malorum kannst du das Teleskop nun häufiger und länger pro Runde nutzen, was das Quest-Tempo deutlich angenehmer macht. Im Co-Op-Campaign- und Endgame-Modus wurden zahlreiche Waffen nach dem ersten Schadens-Upgrade verstärkt. Zusätzlich wurden unklare Challenge-Texte überarbeitet, sodass du Fortschritte jetzt transparenter verfolgen kannst.

Das Season-01-Update zeigt bei Call of Duty: Black Ops 7 deutlich, dass Feedback ernst genommen wird. Das Waffen-Balancing ist spürbar strenger, das Multiplayer-Gameplay fairer und die Modi insgesamt stabiler. Wenn du das Gefühl hattest, dass bestimmte Waffen oder Spielweisen zu dominant waren, dürfte sich das Spiel jetzt deutlich runder anfühlen. Selbst wenn BO7 weniger erfolgreich als noch Black Ops 6 ist: Call of Duty ist weiterhin der „Shooter-König“ mit den meisten Spielenden. Wenn du wissen möchtest, wie es in Black Ops 7 weitergeht, helfen wir dir natürlich auch weiter.

