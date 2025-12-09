Call of Duty: Black Ops 7 Zombies – Alles zu Scorestreaks, ihrer Freischaltung und Nutzung

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Scorestreaks sind seit jeher ein zentrales Element der Call of Duty-Reihe und bieten in den Zombie-Modi von Black Ops 7 eine mächtige, wenn auch temporäre, Unterstützung im Kampf gegen die ständig anschwellenden Wellen der Untoten. Anders als im Multiplayer-Modus werden diese Hilfsmittel nicht durch das Töten von Gegnern freigeschaltet, sondern müssen an einem Crafting Table mithilfe der Ingame-Währung Salvage hergestellt werden.

Insgesamt stehen acht verschiedene Scorestreaks zur Verfügung, von autonomen Kampfmaschinen bis hin zu persönlichen Spezialwaffen und sogar temporärer Immunität. Der strategische Einsatz dieser Werkzeuge ist in höheren Runden oft der Schlüssel zum Erfolg, doch da die Kosten variieren und Salvage eine wertvolle Ressource darstellt, ist es entscheidend zu wissen, welche Streaks sich lohnen und welche man eher meiden sollte. Die Freischaltung der jeweiligen Scorestreaks erfolgt dabei durch das Erreichen eines bestimmten Spielerlevels.

Freischaltung und Kostenübersicht

Bevor ein Scorestreak hergestellt werden kann, muss der Spieler das entsprechende Level erreicht haben. Erst danach kann der Gegenstand am Crafting Table unter Einsatz der benötigten Menge an Salvage hergestellt und ausgerüstet werden.

Scorestreak Freischalt-Level Salvage-Kosten D.A.W.G. Level 1 2.250 Salvage ARC-XD Level 5 1.000 Salvage Mangler Cannon Level 15 1.250 Salvage Sentry Turret Level 21 1.500 Salvage HKDS Level 30 1.250 Salvage LDBR Level 38 1.250 Salvage Hand Cannon Level 42 1.250 Salvage Disciple Injection Level 53 2.500 Salvage

Taktische Analyse der verfügbaren Scorestreaks

Die acht Scorestreaks lassen sich grob in Unterstützungssysteme, Explosivwaffen und persönliche Offensivwerkzeuge einteilen.

Unterstützende und autonome Systeme

Der D.A.W.G. (Deployable Armored Weaponized Groundcraft) ist der erste freischaltbare Scorestreak und bietet einen robusten, mobilen Begleiter, der mit einem Geschützturm und einem Raketenpod Horden effektiv kontrolliert. Zombies ignorieren den mechanischen Hund, was ihn zu einem fantastischen Verbündeten macht. Allerdings ist er mit 2.250 Salvage sehr teuer.

Die Sentry Turret ist eine stationäre Version der automatisierten Feuerkraft. Sie kann strategisch platziert werden, um Engpässe zu sichern. Auch sie wird von Zombies ignoriert, kann sich aber nicht bewegen und verbraucht irgendwann ihre Munition. Mit 1.500 Salvage ist sie eine solide Wahl für Solo-Spieler, die zusätzliche Deckung benötigen.

Explosive Lösungen und Flächenkontrolle

Der LDBR (Level 38) erlaubt es dem Spieler, einen gezielten Bombardement auf ein bestimmtes Gebiet zu lenken. Die Feuerkraft ist immens und kann eine große Welle von Untoten auslöschen. Allerdings kann das resultierende Chaos aus Rauch und Explosionen zur Desorientierung führen, und Spieler ohne den PhD Flopper Perk riskieren, selbst von den Explosionen erfasst zu werden.

Die HKDS (Hunter Killer Drone Seekers) liefern rollende, zielsuchende Sprengkörper. Sie sind schnell und effektiv, um schnell eine Horde zu dezimieren. Ihr Hauptnachteil ist jedoch die begrenzte Anzahl und die Tendenz, sich auch auf einzelne Zombies zu konzentrieren, anstatt auf die größte Ansammlung zu warten, was ihren Nutzen in bestimmten Situationen reduziert.

Die ARC-XD (Level 5) ist ein explosiver RC-Wagen. Er ist der günstigste Scorestreak (1.000 Salvage) und macht den Spieler für die Dauer seiner Nutzung unverwundbar. Zombies folgen dem Auto, das sich schnell bewegt und per Aether Blast tödliche Impulse aussendet. Der Nachteil: Ein einziger Treffer eines Zombies bringt den ARC-XD sofort zur Explosion, was den Spieler unvorbereitet ins Chaos zurückwerfen kann.

Persönliche Offensivwaffen und Verteidigung

Die Mangler Cannon (Level 15) stattet den Spieler mit der ballistischen Kraft eines Mangler-Gegners aus. Bei voller Aufladung kann sie Gruppierungen vernichten, hat aber nur drei Ladungen. Die Ladezeit macht den Spieler zudem langsam und verwundbar, weshalb sie in engen Situationen riskant ist.

Die Top-Tier-Scorestreaks: Immunität oder pure Durchschlagskraft

Zwei Scorestreaks stechen in Bezug auf ihre Wirksamkeit und strategische Bedeutung heraus: die Hand Cannon und die Disciple Injection.

Die Hand Cannon (Level 42, 1.250 Salvage) gilt weithin als der möglicherweise beste Scorestreak in Black Ops 7 Zombies. Diese großkalibrige Pistole bietet unglaublichen Schaden, eine hohe Feuerrate und die Fähigkeit zur Durchdringung mehrerer Ziele. Mit zehn Schuss im Magazin ermöglicht sie eine schnelle und agile Bewegung und eignet sich hervorragend zur Eliminierung von Elite-Gegnern (wie Zursa) und ganzen Horden, solange die Gegner in einer Linie stehen. Ihre Zuverlässigkeit, Mobilität und Durchschlagskraft machen sie zu einem Muss für hohe Runden.

Die Disciple Injection (Level 53, 2.500 Salvage), der am spätesten freischaltbare und teuerste Scorestreak, bietet die ultimative Verteidigung. Nach der Injektion verwandelt sich der Spieler in einen Elite-Gegner (Disciple) und erhält für etwa eine Minute temporäre Immunität. Zombies verfolgen den verwandelten Spieler, können ihm aber keinen direkten Schaden zufügen, sondern reduzieren lediglich die verbleibende Dauer der Transformation. Durch die Fähigkeit des Life Steal kann die Dauer durch das Aussaugen von Leben aus Gegnern verlängert werden. Die Möglichkeit, Zombies aufzunehmen und auf den Boden zu werfen, um eine verheerende Explosion auszulösen, bietet eine einzigartige Form der Hordenkontrolle. Trotz der hohen Kosten ist die Disciple Injection ein unvergleichlicher Joker in kritischen Situationen oder als „Get-out-of-Jail-Free“-Karte in extrem hohen Runden.

Fazit zur Strategiewahl

Während fast jeder Scorestreak in der richtigen Situation nützlich sein kann, bieten die Hand Cannon und die Disciple Injection den größten taktischen Mehrwert, sei es durch unübertroffene Durchschlagskraft oder temporäre Unverwundbarkeit. Spieler sollten ihre Wahl primär vom verfügbaren Salvage und dem aktuellen Bedrohungsgrad abhängig machen. Eine frühe Investition in den ARC-XD kann sich durch seine niedrigen Kosten lohnen, während der D.A.W.G. und die Disciple Injection als teure, aber spielentscheidende Notfall- oder High-Round-Optionen dienen.

