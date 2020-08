Call of Duty Black Ops Cold War: Leaker gibt Infos zu Release und Beta

Bringt uns Treyarch an den Anfang der Black Ops-Reihe? (Bild: Wallpaper Black Ops 1)

Alles was wir zu Call of Duty Black Ops Cold War (2020) bisher wussten: die Enthüllung war bisher sehr seltsam. Beginnend mit einem seltsamen Video, das die Spiele in Warzone unterbrochen hat, ist „Cold War“ bereits geheimnisvoll. Jetzt scheint der Twitter-Account ModernWarzone, der in Bezug auf durchgesickerte Informationen oft korrekt war, den Startzeitpunkt der Beta und das Release-Datum des kommenden Spiels zu veröffentlichen.

Call of Duty-Spieler waren in den letzten Wochen unglaublich beschäftigt, an seltsamen Rätseln und kryptischen Hinweisen zu arbeiten. Eine „internetweite Chiffrenjagd“ hat zu noch mehr Hinweisen rund um das nächste Spiel geführt. Von geheimen Bunkern in Warzone bis hin zu seltsamen Nachrichten in Black Ops 4 scheint die Veröffentlichung dieses Spiels so aufgebaut zu sein, dass das Gameplay es voller Geheimnisse und Spionage steckt. Wenn das Thema Kalter Krieg ist, dann ist diese seltsame Werbung dafür sehr passend.

Call of Duty Black Ops Cold War: Wann feiert das Spiel seinen Release?

Die Hinweise zu Beta und den Release-Datum sind zwei Twitter-Posts von ModernWarzone. Die erste zeigt „September“ mit einer Tasse Tee, die gefüllt wird. Die zweite zeigt „November“ mit einer Reihe von Daten. Von diesen Daten ist die 14 eingekreist. Die Fans scheinen sich über die Theorie einig zu sein, dass im September die Beta und am 14. November 2020 das offizielle Spiel veröffentlicht wird. Die neuesten Warzone- Hinweise haben dazu geführt, dass die Spieler glauben, dass bestimmte Modern Warfare-Charaktere im neuen Spiel zurückkehren werden. Daher wird es interessant sein, welche Informationen bei Veröffentlichung des Release-Datum offiziell veröffentlicht werden.

Natürlich würden sich die Fans in den kommenden Tagen auch über einen ersten Gameplay-Trailer freuen. Nach all den Geschehnissen der letzten Tage wird dieser nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der 26. August gilt als sicherer Termin für die Trailer-Enthüllung. Dann werden wir auch das erste Mal Gameplay aus dem Ego-Shooter sehen können.

Viele Spieler glauben, dass die Veröffentlichung in Call of Duty Warzone selbst angekündigt wird, da viele der Teaser und Hinweise dort erschienen sind. Sie denken sogar, sie haben herausgefunden, wo die Call of Duty Black Ops Cold War-Enthüllung stattfinden wird.

Gameplay-Trailer für Black Ops Cold War direkt in Warzone zu sehen?

Angesichts des Erfolgs von Warzone und der Bereitschaft der Spieler, die Map nach Hinweisen abzusuchen, wäre es sinnvoll, eine offizielle Enthüllung innerhalb des Battle Royale-Spiels zu haben. Auch eine neue Form des Gameplay in einen Spiel.

NEW Call of Duty: Black Ops COLD WAR is OFFICIAL! First Teaser Trailer is here! pic.twitter.com/DXvI00Am6w — Ali-A (@OMGitsAliA) August 19, 2020

Zusätzlich zu den Hinweisen in Warzone gab es möglicherweise einen zusätzlichen Teaser, der einige Fans zu der Annahme veranlasste, dass die Map möglicherweise aktualisiert wird. Die Teaser-Site für den nächsten Call of Duty enthält eine Karte an der Rückwand. Viele glauben, dass dies Teil eines zusätzlichen Bereichs in der vorhandenen Verdansk-Karte ist und nicht nur eine neue Karte.

Call of Duty 2020 befindet sich noch in der Entwicklung.