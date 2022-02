Kein neues Call of Duty für 2023? – Activision dementiert Gerücht

Ein Jahr ohne Call of Duty? Kann man sich seit 2003 eigentlich gar nicht mehr vorstellen, auch die Idee wurde schon lautstark von Activision-Managern nach der Microsoft-Übernahme besprochen. Soll es schon 2023 soweit sein, ein Jahr ohne ein neues Call of Duty?

Obwohl das Shooter-Franchise noch jedes Jahr an der Spitze der Verkaufscharts steht, sind die Qualität und die Verkäufe rückläufig. Abgesehen von Modern Warfare (2019) hat Call of Duty die letzten Jahre “gefühlt” nachgelassen. Vor diesem Hintergrund weist ein neuer Bericht von Bloomberg (hinter einer Paywall) darauf hin, dass man nach den “schlechten Verkäufen” von Vanguard im Jahr 2023 eine Pause einlegen wird.

Um das Fehlen eines brandneuen Spiels zu kompensieren, soll es ein weiteres Jahr vollen Support für Modern Warfare 2 geben, dass im viertel Quartal 2022 erscheinen soll.

If you're seeing some big Call of Duty news floating around without proper sourcing and want to know what the deal is, sit tight. My story hit the Bloomberg Terminal at 5pm ET and will be on the web soon.

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 22, 2022