Call of Duty: 2020-Ausgabe erscheint dieses Jahr, trotz Coronakrise

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Trotz Gerüchten über eine mögliche Verzögerung und trotz der durch die Coronakrise verursachten Verwirrung hat Activision erklärt, dass der nächste große Call of Duty-Eintrag noch auf dem richtigen Weg ist. In der jüngsten Investoren-Konferenz sagt der amerikanische Publisher, das Call of Duty 2020 noch in diesem Jahr starten wird.

Jüngste Gerüchte deuten darauf hin, dass sich Call of Duty 2020 verzögert. Wäre das ein großer Schock für die Spielewelt? Ja. Die Serie erscheint seit 2003 jährlich. Eine Tradition wäre gebrochen, aber es wäre auch Verständnis seitens der Spieler da, weil die Coronakrise viele Bereiche des täglichen Lebens beeinflusst hat. Doch Activision sieht die Sache positiv: “Mit echtem Einfallsreichtum und dem Input des Teams schaffen wir das.”

Call of Duty: Vietnam von Treyarch sticht aus der Reihe?

Es ist möglich, dass die ursprünglichen Gerüchte zutreffen, dass Call of Duty 2020 hinter der Spur ist, oder sogar das Gerücht, dass “Black Ops” aus dem Namen des nächsten COD gestrichen wird. Das Team arbeitet möglicherweise nur besonders fleißig, um aufzuholen, und Activision sieht vor, dass es rechtzeitig gestartet wird. Treyarch ist das Team, das mit der Erstellung des nächsten Call of Duty beauftragt ist. Immerhin hat man damals Call of Duty 3 in nur 8 Monaten erstellt. Warum auch nicht Call of Duty Vietnam in zwei Jahren?

Es wäre interessant zu sehen, wie Treyarch zum ersten Mal seit 2010 an einem Nicht-“Black-Ops” arbeitet. Der Entwickler ist unter vielen Fans zu einem Favoriten geworden, und Vietnam könnte laut einigen Gerüchten im Mittelpunkt dieser nächsten Iteration stehen. Aber höchstwahrscheinlich werden Zombies in Call of Duty 2020 eine Schlüsselrolle spielen da Treyarch für den Arcade-Monstermodus bekannt ist.

Hat Activision seinen Release-Plan über Bord geworfen?

Das Call of Duty-Franchise war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Erst in den letzten Monaten startete Call of Duty: Warzone mit großem Erfolg , und Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered folgte dicht dahinter. Es ist sehr selten, dass neue Call of Duty- Spiele außerhalb des jährlichen Herbst-Releasefensters veröffentlicht werden. All diese neuen Titel in der “Nebensaison” haben es so gemacht, dass einige Fans sich fragen, ob Activision seine jährliche Strategie überdenkt, aber der Publisher hat es jetzt klar anders angegeben.

In der Investoren-Konferenz sprach Activision auch darüber, dass Modern Warfare die Erwartungen übertrifft, sodass Fans wahrscheinlich erwarten können, dass Modern Warfare bis zum Start des nächsten Spiels gut unterstützt wird. Es wäre seltsam, aber wenn die Coronakrise ein Call of Duty 2020 im Jahr 2020 verhindert, dann wird es eben so sein.