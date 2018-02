Call of Duty 2018: Treyarch kann es gar nicht erwarten und etwas von Black Ops 4 (?) zu zeigen

Sony gibt bekannt, dass das Remake zu Shadow of the Colossus ab sofort Digital via PlayStation Store und im Handel erhältlich ist.

Dank der Power der PlayStation 4 dürfen sich die Spieler auf ein topmodernes Technikgewand freuen, das die Atmosphäre imposant in Szene setzt.

2006 erschien das Game zum ersten Mal auf den Markt und begeisterte die Spieler. Shadow of the Colossus erzählt auf emotionale Weise die schmerzliche Geschichte des Protagonisten Wander, der zusammen mit seinem Pferd Agro eine schicksalhafte Reise antritt. Sein Ziel ist es, das Leben eines Mädchen zu retten, das in der Vergangenheit einer Opferung erlag. Nur durch die Macht innerhalb eines Tempels soll es möglich sein, der Toten ihr Leben zu schenken. Das Unterfangen stellt sich als Prüfung heraus, die von schweren Entscheidungen geprägt wird.

Das Remake der Entwickler JAPAN Studio und Bluepoint Games bietet allen Besitzern der PlayStation 4 nicht nur das komplette Spielerlebnis, es erweitert den Umfang zusätzlich um Features wie einer anpassbaren Steuerung und einem Fotomodus.