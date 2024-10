Bungie: US-Autorin verklagt den Publisher

Ein in den USA lebender Science-Fiction-Autor hat eine Klage gegen Bungie, den Entwickler von Destiny 2, eingereicht. Er wirft dem Studio vor, Urheberrechte verletzt zu haben, indem es Elemente aus seiner Geschichte für die Handlung von Destiny 2 übernommen hat. Der Publisher hat kürzlich das 10-jährige Jubiläum von Destiny gefeiert und sich damit als eine feste Größe im Bereich der Live-Games etabliert. Millionen von Spielern weltweit sind mit dem typischen Shooter-Gameplay und der einzigartigen Welt von Destiny und Destiny 2 vertraut. Diese Welt kombiniert Sci-Fi mit Fantasy, in der unsterbliche Wächter, ausgestattet mit den Kräften des Lichts und der Dunkelheit, gegen die Feinde der Menschheit kämpfen.

Dieses Erbe könnte nun durch eine Klage der in Louisiana lebenden Autorin Kelsey Martineau bedroht sein. Laut einem Bericht von The Game Post hat Martineau am 2. Oktober 2024 beim United States District Court for the Eastern District of Louisiana Klage eingereicht. Sie behauptet, dass Bungie Elemente aus ihrem Werk direkt kopiert hat, um sie in der Handlung von The Red War in Destiny 2 zu verwenden. The Red War war die zentrale Handlung des Titels und von der Veröffentlichung im Jahr 2017 bis zu seinem Ende im Jahr 2020 im Spiel verfügbar. Diese Inhalte befinden sich derzeit im umstrittenen Destiny Content Vault.

Kelsey Martineau verklagt Bungie

Laut der Klage wird Bungie beschuldigt, Urheberrechte verletzt zu haben, indem es wesentliche Elemente der Destiny-2-Kampagne „Red War“ aus einer Geschichte übernommen hat, die Martineau in den Jahren 2013 und 2014 unter dem Pseudonym Caspar Cole auf einem WordPress-Blog veröffentlicht hat. Die Klage behauptet, dass sowohl in Martineaus Geschichte als auch in Destiny 2 eine Fraktion namens Rote Legion als Hauptgegner auftritt. In Destiny 2 ist die Rote Legion eine Fraktion der kriegerischen Cabal-Spezies, angeführt von dem Bösewicht Dominus Ghaul. In Martineaus Geschichte ist die Rote Legion eine außerirdische Armee, angeführt von Overlord Yinnerah, der die Erde erobern und die Tononob-Station, einen riesigen schwebenden Lebensraum in niedriger Umlaufbahn, einnehmen will.

Obwohl die Rote Legion im Zentrum der Beschwerde steht, weist die Klage auch auf zahlreiche andere Ähnlichkeiten zwischen Destiny 2 und Martineaus Geschichte hin. Sollte die Klage erfolgreich sein, fordert Martineau Schadenersatz und Unterlassungsansprüche. Diese könnten Bungie dazu zwingen, bestimmte Inhalte aus dem Spiel zu entfernen oder zukünftige Pläne für das Spiel zu ändern, wenn diese die beanstandeten Elemente enthalten. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung hatte Bungie noch nicht auf die Vorwürfe reagiert.

