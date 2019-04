Share on Facebook

Gearbox gab bekannt, dass Bulletstorm im Frühsommer für den Nintendo Switch gebracht wird. Es wird als Bulletstorm: Duke of Switch veröffentlicht.

Die Switch-Version des Spiels bekommt alle DLC’s die bisher veröffentlicht wurden, auch „Duke Nukem“.

Weitere Informationen zum Spiel werden zu einem späteren Zeitpunkt versprochen, aber Gearbox sagte während seines PAX-East-Panels, dass es im „Frühsommer“ erscheinen wird.

Bulletstorm: Duke of Switch Edition wird in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Studio Dragon’s Lake entwickelt, das zuvor an Alan Wake, Mass Effect und anderen Titeln (mit-)gearbeitet hat.