Gearbox hat uns in letzter Zeit schon des öfteren aufgezogen. Immerhin erwarten wir alle auf der PAX East in Boston eine Ankündigung von Borderlands 3. Das ist nicht aufregend genug? Kommt auch noch etwas Neues zu Bulletstorm und/oder Duke Nukem?



Anscheinend hat der Entwickler auch noch andere Gusto-Stückerl in Arbeit. So gibt es im Moment keine handfesten Fakten, aber ein neuer Tweet könnte bedeuten, dass Bulletstorm: Full Clip Edition für den Nintendo Switch kommt?

Der „Duke“ könnte als DLC-Charakter für Bulletstorm’s-Wiederveröffentlichung erscheinen. Vielleicht ist es auch etwas komplett Neues. Besser als Duke Nukem Forever. Das wäre aber für Gearbox nicht schwer, dies zu toppen.

“Time to tease another game for PAX!” pic.twitter.com/iSe5PTBwMi

— Gearbox Official (@GearboxOfficial) 18. März 2019