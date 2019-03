Gearbox hat noch nichts verraten, aber es wird bereits seit 2015 eifrig an Borderlands 3 gearbeitet. Der Großteil des Studios arbeitet an einem neuen großen Titel, der mit großer Wahrscheinlichkeit die Fortsetzung der Serie bedeutet.

Mit Andeutungen zu Borderlands 3 sparte Gearbox bisher nicht, genauso wenig wie Publisher 2K. Der Verleger erwartet einen „mit Spannung“ einen ihrer größten Franchises. Dieser Titel, Borderlands 3, ist für 2019 geplant. Abgesehen davon könnte Gearbox noch andere Dinge auf der PAX East zeigen. 2019 ist immerhin das zehnte Jubiläumsjahr der Borderlands-Serie.

Wie einige Medien, wie u.a. Gematsu und wir, berichtet haben, wurde Borderlands: Game of the Year-Edition von koreanischen und taiwanesischen Rating-Boards für PlayStation 4 und Xbox One bewertet. Das Studio hinter der „Neuveröffentlichung“ ist angeblich Blind Squirrel Entertainment, das gleiche Studio welches Borderlands 2 für die PlayStation 3 portiert hat. Natürlich ist noch nichts offiziell bestätigt, aber bisher haben sich alle Rating-Boards-Meldungen als richtig herausgestellt. Warum sollte das bei Borderlands jetzt anders sein?

Egal ob Borderlands 3 oder Game of the Year-Editionen vergangener Teile: Gearbox wird uns 2019 neues Material zur Spieleserie liefern!