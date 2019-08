Share on Facebook

Das Bloober Team hat sich im Horror-Gaming-Genre fest etabliert. Layers of Fear ist zu einem erkennbaren Horror-Franchise geworden, und Observer war ein durch und durch gruseliges Cyberpunk-Horror-Mashup. Das nächste Spiel für Bloober Team ist ein Blair Witch-Videospiel, das auf der gleichnamigen Filmreihe basiert und am 30. August herauskommt. Passenderweise hält Bloober Team einen Großteil des Spiels geheim, damit die Fans das Rätsel für sich selbst lösen können. Aber eine Sache an dem Spiel, die kein Geheimnis mehr ist, ist, wie lange es dauert, um zu schlagen.

Im Gespräch mit VentureBeat gab die Autorin des Spiels Blair Witch, Barbara Kciuk, bekannt, wie lange jemand brauchen wird, um das bevorstehende Horrorspiel zu schlagen.

„Es kommt darauf an, wie du spielst“, sagte Kcuik. Dann fügte sie hinzu: „Der Wald ist ein offener Raum, so dass Sie viele Möglichkeiten haben, ihn zu erkunden. Sie können direkt durch die Handlung gehen oder sich ablenken lassen. Es sollte ungefähr sechs Stunden dauern, aber es hängt davon ab, wie Sie durchspielen es.“

Eine sechsstündige Spielzeit ist für diese Art von „Walking Simulator“-Horror-Spielen ziemlich normal. Mit Blair Witch in etwa sechs Stunden ist es ungefähr so ​​lang wie Bloober Team’s Observer und länger als die Layers of Fear-Spiele.

Während einige enttäuscht sein mögen, dass Blair Witch im Vergleich zu einigen anderen Spielen „kurz“ ist, sind sechs Stunden für sein Genre eigentlich ziemlich angemessen. Jetzt muss der Entwickler nur sicherstellen, dass der Titel während der sechs Stunden stets unterhaltsam und beängstigend ist. Obwohl wir nicht genau sagen können, ob es den Erwartungen entspricht, ist das Spiel mit Sicherheit vielversprechend.

Blair Witch startet am 30. August für PC und Xbox One.