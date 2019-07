Share on Facebook

Der neueste Videospieleintrag in der beliebten Horrorserie, Blair Witch, erscheint Ende nächsten Monats, und es scheint, als wollten die Entwickler mit dem Franchise Schritt halten und die Dinge geheimnisvoll halten. Obwohl wir ungefähr 10 Minuten von der Eröffnungssequenz gesehen haben, haben wir immer noch nicht viele Details über das Spiel. Jetzt sind wir ein bisschen mehr geworden, aber es ist darauf ausgelegt, dass wir mehr wollen.

Wir bekommen einen kleinen Einblick in die Geschichte, als wir sehen, dass die Hauptfigur nach einer vermissten Person im mystischen Wald aus der Blair Witch-Serie sucht. Natürlich geht es schief, da sich der Wald als mehr herausstellt, als es scheint. Wir wissen auch, dass es in diesem Spiel eine Art Kampf geben wird, und obwohl dieser Trailer uns nicht zeigt, wie das aussieht, sehen wir einige Ausschnitte von scheinbar verrückten Gegnern. Das Gesamtgefühl scheint dem Film von 2016 sehr nahe zu sein, der tiefer in die mystische Natur des Waldes eintaucht.

Blair Witch wird am 30. August für Xbox One und PC erscheinen.