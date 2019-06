Das Bloober Team kündigte Blair Witch für Xbox One und PC während der Microsoft E3 2019-Pressekonferenz an. Es wird am 30. August digital erscheinen.

Von den Meistern des Schreckens wird dieses brandneue psychologische Horrorspiel aus der Ego-Perspektive die Spieler in einer originellen Geschichte, die von der legendären Blair Witch inspiriert ist, in die schrecklichen Wälder zurückbringen. Blair Witch befindet sich derzeit in der Entwicklung für die Xbox One, einschließlich Xbox One X und PC. Die weltweite Markteinführung ist für den 30. August 2019 vorgesehen.

Es ist 1996. Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Ellis, ein ehemaliger Polizist mit einer dramatischen Vergangenheit, beteiligt sich an der Suche. Was als gewöhnliche Untersuchung beginnt, verwandelt sich bald in einen endlosen Albtraum, wenn er sich seinen Ängsten und der Blair-Hexe, einer mysteriösen Macht, die den Wald heimsucht stellen muss.

Erlebe aus der Hand der kreativen Köpfe, die hinter den von der Kritik hochgelobten Layers of Fear stehen, die Angst in einer originellen Geschichte.