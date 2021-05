Marvel-Fans aufgepasst! Black Panther: Wakanda Forever kommt 2022

Black Panther (2): Wakanda Forever - (C) Marvel Studios

Marvel hat gerade seine Pläne für Phase 4 des Marvel Cinematic Universe dargelegt und der neueste Trailer geht sogar so weit, bestimmte Daten preiszugeben. Daten, die höchstwahrscheinlich nicht in Stein gemeißelt sind, da kein Datum in der COVID-Pandemie lange zu überleben scheint. Zumindest wissen wir wir welchen Untertitel Black Panther 2 trägt: Wakanda Forever.

Black Panther: Wakanda Forever kommt am 8. Juli 2022 in die Kinos. Regisseur Ryan Coogler kehrt zurück, um Wakandas Geschichte ohne König T’Challa fortzusetzen. Chadwick Boseman starb letztes Jahr an Darmkrebs und Coogler hat bereits versprochen, die Rolle von T’Challa zu Ehren von Bosemans Gedächtnis nicht neu zu besetzen. Die Fans werden es ihm danken.

Das führt natürlich zur Frage, worum es denn in Wakanda Forever überhaupt geht. Die Hinweise sind bereits im Namen versteckt. König T’Challa mag nicht mehr unter uns sein, aber Wakanda selbst bietet wahrscheinlich dutzende Möglichkeiten.

Die Produktion von Black Panther: Wakanda Forever hat noch nicht begonnen und über das Drehbuch gibt es noch nicht einmal Spekulationen. Daher sind die Infos auch ziemlich rar. Doch seht euch den neuen Marvel-Trailer trotzdem an.

Marvel Cinematic Universe Phase 4: Das kommt auf uns zu!

Marvel scheint zu versuchen, die Fans zu ermutigen, in ihrem Clip Marvel Studios Celebrates The Movies in die Kinos zurückzukehren. Der verstorbene Stan Lee erzählt und man sieht Clips verschiedener vorheriger Filme, mit einer allgemeinen Botschaft.

Aber dann geht es in all die großartigen Filme, die kommen, angefangen mit Black Widow im Juli, dann „Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe“ im September. Dann The Eternals im November, Spider-Man: No Way Home im Dezember, Doctor Strange: In The Multiversum of Madness im März 2022, Thor: Love and Thunder im Mai 2022 und schließlich Black Panther: Wakanda Forever am 8. Juli 2022.

Zumindest dürfen wir hoffen das die Kinos irgendwann wieder aufsperren, wenn so viele interessante Marvel-Filme der vierten Phase am Weg sind!