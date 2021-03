Black Widow: Marvel-Film kommt direkt zu Disney+

Scarlett Johansson in Black Widow - (C) Marvel

Black Widow hat es bisher nicht leicht gehabt. Der neuste Film des Marvel Cinematic Universe – der letzte war Spider-Man Far From Home im Jahr 2019 – hätte bereits im April 2020 in die Kinos kommen sollen. Aufgrund der Pandemie gab es allerdings keine geöffneten Kinos mehr und die Veröffentlichung zögerte sich heraus. Aus April wurde November, aus November schlussendlich Mai 2021.

In einer Reihe neuer Ankündigungen haben Marvel und Disney nun bekannt gegeben, dass der heißersehnte Spionagefilm erneut verschoben wird. Diesmal vielleicht jedoch ein letztes Mal Denn diesmal soll der Film am 9. Juni erscheinen. Und wie bereits bei Mulan und Raya und der letzte Drache, kommt er simultan zum Kinorelease auch auf den hauseigenen Streaming-Service Disney+.

Doch anders als beispielsweise die Pixar-Animationsfilme ,,Soul“, der ohne zusätzliche Kosten verfügbar war, müssen ,,Black Widow“-Fans eine Extrazahlung leisten. Wie teuer der ,,VIP-Zugang“ allerdings ist, ist noch nicht bekannt. Der Animationsfilm Raya und der letzte Drache wurde zuletzt in diesem Format veröffentlicht. Die Kosten für die Nutzung betrugen damals 21,99€. Ein ähnlicher Betrag wäre also durchaus denkbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Black Widow und Phase 4:

Nicht nur Fans der Schwarzen Witwe mussten bisher lange in die Röhre schauen. Immerhin markiert Spider-Man Far From Home vor zwei Jahren den bisher letzten Film, des MCU. Damit war 2020 das erste Mal seit zehn Jahren, -zwischen The Incredible Hulk und Iron Man 2 liegen zwei Jahre – in dem kein Superheldenfilm von Marvel erschienen ist. Obwohl also seit längerem kein Film mehr erschienen ist, sieht das bei Serien anders aus.

Anfang des Jahres feierte mit WandaVision die erste Marvel-Serie ihre Veröffentlichung. Die Serie konnte die meisten Fans überzeugen und viele wünschen sich sogar eine zweite Staffel. Doch wie stehen die Chancen für eine zweite Staffel?

Auch mit Falcon and the Winter Soldier ist seit dem 19. März eine Actionserie mit den zwei namensgebenden Superhelden auf Disney+ verfügbar. Wir haben eine Liste mit den 4 spannendsten Fantheorien zusammengestellt, in der wir auch über eine neue Black Widow spekulieren.

Black Widow erscheint (hoffentlich) am 9. Juni in den Kinos, sowie als VIP-Zugang auf Disney+.