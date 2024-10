Black Ops 6: Fans entdecken versteckte Call of Duty-Map

Ein Fan, bekannt unter dem Namen „M3RKMUS1C“, entdeckte während einer Erkundung im Zuschauer-Modus die legendäre Call of Duty-Map Courtyard am Rand der Karte „Skyline“ in Black Ops 6. Courtyard, erstmals in World at War eingeführt, kehrte bereits in Black Ops 2 unter neuem Namen zurück und weckt bei vielen nostalgische Erinnerungen.

Bislang hat Activision sich zu dieser Entdeckung nicht geäußert. Die Aussicht, dass Courtyard als spielbare Karte zurückkehren könnte, ist jedoch nicht unwahrscheinlich. Viele vermuten, dass diese legendäre Call of Duty-Map möglicherweise Teil eines künftigen Updates sein könnte oder als DLC erscheint – eine Strategie, die Activision oft einsetzt, um Fans mit bekannten Maps zu begeistern.

Black Ops 6: Könnte Courtyard in Warzone integriert werden?

Einige Fans spekulieren, dass Courtyard auch im beliebten Battle-Royale-Modus Warzone erscheinen könnte. Da Warzone oft klassische Call of Duty-Karten integriert, scheint es möglich, dass auch diese Map als interessanter neuer Standort im Battle-Royale-Modus auftaucht. Ob dies jedoch tatsächlich der Plan von Activision ist, bleibt unklar.

Call of Duty ist eine der meistverkauften Videospielreihen weltweit. Seit den Anfängen als Zweiter-Weltkriegs-Shooter entwickelte sich die Serie stetig weiter – jedoch mit einer starken Fangemeinde, die sich über die Jahre nostalgische Erinnerungen bewahrt hat. Versteckte Hinweise und nostalgische Rückblicke verstärken die Bindung der Spieler zur Reihe und bieten langjährigen Fans eine besondere Freude.

Call of Duty: Black Ops 6 ist jetzt für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Unser Review ist seit Freitag in Arbeit, nachdem ein 200 GB-Update und eine schwache Internetverbindung den Start des Spiels etwas verzögert haben. Auf Metacritic.com kann sich Black Ops 6 gegenüber seinen Vorgängern durchaus mit einem Metascore von 82/100 messen. Zum Vergleich: Black Ops Cold War erhielt „nur“ 76/100. Black Ops 4 und Black Ops 2 wurden mit 83/100 und Black Ops 3 mit 81/100 bewertet.

Wir haben euch alle Launch-Modi von Black Ops 6 übersichtlich zusammengestellt. Großer Nachteil des Spiels (bereits jetzt): Es gibt keinen Infected-Modus zum Start.