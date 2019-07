Nach dem Start auf PC und Xbox One hat Publisher Pearl Abyss angekündigt, dass ihr MMORPG Black Desert am 22. August für PS4 erscheinen wird. Der Titel ist bereits im PlayStation Store vorbestellbar. Vorbesteller erhalten 2 Tage vorab Zugriff auf das Spiel und bekommen einige Items oben drauf.

Black Desert ist bekannt für actionreiche Kämpfe und detaillierte Grafiken, ganz zu schweigen von einem starken Charakterentwickler. Zahlreiche Regionen, wie Küstenstädte, Wüsten und vieles mehr, stehen zusammen mit einer Reihe von Klassen mit jeweils eigenen Fähigkeiten zur Verfügung. Du kannst auch verschiedene Lebensfertigkeiten wie Angeln, Jagen und Basteln für verschiedene Belohnungen erwerben.

Mit über 20 Millionen registrierten Nutzern weltweit hat Black Desert eine ziemlich gesunde Spielerbasis. Ab April 2019 wurde bereits ein Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt. Der Titel erschien erstmals am 3. März 2016 in Europa und basiert auf einer eigenen Engine. In Südkorea startete das Sanbox-MMORPG bereits am 23. Juli 2015.