Bethesda schenkt Skyblivion-Team Oblivion Remastered als Zeichen der Anerkennung

Bethesda überrascht Skyblivion-Team mit einem ehrlichen Dankeschön! Oblivion Remastered ist da und mit dem offiziellen Release kehrt ein echter Rollenspiel-Klassiker in neuer Optik zurück. Während sich viele Spieler über die Veröffentlichung freuen, stellt sich eine Frage ganz besonders: Was bedeutet das für das Fan-Projekt Skyblivion?

Seit Jahren arbeitet ein Team aus Moddern an einer Neuauflage von Oblivion auf Basis der Skyrim-Engine. Doch statt sich zurückzuziehen, haben die Macher jetzt gezeigt, dass sie sich nicht entmutigen lassen – und wurden dafür sogar von Bethesda belohnt.

Wie das Hobbyentwickler-Team auf X.com (vormals Twitter) mitteilte, hat Bethesda jedem einzelnen Mitglied des Projekts einen kostenlosen Game-Key für Oblivion Remastered geschenkt. Eine kleine Geste, aber mit großer Wirkung. In einem Dankes-Post loben die Entwickler Bethesdas „andauernde Unterstützung“ und sprechen davon, wie viel dieses Geschenk für sie bedeutet.

Die Botschaft ist klar: Zwischen Bethesda und den Moddern herrscht kein Konkurrenzdenken. Stattdessen zeigt der Publisher, dass auch ambitionierte Fanprojekte ihren Platz haben. Das ist in der heutigen Spieleindustrie alles andere als selbstverständlich.

Huge thanks to our friends @BethesdaStudios for their continued support of #Skyblivion!

As massive fans, we’re beyond grateful for the generous gift of Oblivion Remastered game keys for our entire modding team! This means so much to us. Thank you for everything, @bethesda. pic.twitter.com/vLsuzhdgkX

— Skyblivion (@TESRSkyblivion) April 22, 2025