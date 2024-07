Bethesda Game Studios gründet eine Gewerkschaft

Bethesda Game Studios hat sich als erster Microsoft-Spieleentwickler unter dem Dach der Communication Workers of America (CWA) offiziell in einer Gewerkschaft organisiert. Dieser Schritt von Bethesda ist Teil eines breiteren Trends der gewerkschaftlichen Organisierung in der Technologie- und Spieleindustrie, da die Beschäftigten sich um Themen wie Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit und gerechte Bezahlung kümmern wollen. Die Videospielindustrie hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht. Zahlreiche Entlassungen und Studioschließungen waren die Folge. So schloss Xbox im Mai mehrere Bethesda-Studios, darunter Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games und Roundhouse Studios.

Diese Instabilität hat sowohl bei den Entwicklern als auch bei den Fans Besorgnis über die Arbeitsplatzsicherheit in der gesamten Branche hervorgerufen. Der Personalabbau betraf auch mehrere bekannte Studios. Als Reaktion darauf haben sich viele Mitarbeiter insbesondere in den USA gewerkschaftlich organisiert, um bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Vodeo Games war das erste nordamerikanische Studio, das sich 2021 erfolgreich eine Gewerkschaft gegründet hat. Kürzlich wurde bekannt, dass mehr als 240 Entwickler von Bethesda Game Studios, darunter „Artists, Programmierer und Game Designer“, erfolgreich der CWA beigetreten sind.

Die Gründung der Gewerkschaft erfolgte, nachdem die Beschäftigten Berechtigungskarten unterschrieben oder über ein Online-Portal ihre Unterstützung bekundet hatten. Microsoft hat die neu gegründete Gewerkschaft direkt anerkannt. Dies ist ein wichtiger Schritt in den Bemühungen um Vertretung und Tarifverhandlungen innerhalb des Studios. Bemerkenswert ist, dass diese Entwicklung den Bemühungen der Bethesda Game Studios Montreal folgt, sich im Juni 2024 gewerkschaftlich zu organisieren. Über Twitter erklärte die neu gegründete Gewerkschaft, dass sie sich dafür einsetzen wird, die Bedingungen für alle Beschäftigten des Unternehmens zu verbessern und neue Standards in der Branche zu setzen.

We, a majority of developers at Bethesda Game Studios Dallas, Rockville, and Austin, are ecstatic to announce the formation of our union with @CWAUnion. Together as #OneBGSUSA, we advocate for the betterment of every developer at BGS, setting the new standard for our industry.

— OneBGS_USA (@OneBGS_USA) July 19, 2024