Microsoft: Weitere Entlassungen bei Xbox drohen

Einem Brancheninsider zufolge stehen bei Xbox weitere Entlassungen bevor. Die angeblichen Kürzungen wären die dritte große Entlassungsrunde bei Xbox seit Anfang des Jahres. Bereits Ende Januar 2024 hatte Microsoft rund 1.900 Xbox-Mitarbeiter entlassen. Die Kürzungen betrafen nicht nur die Xbox Game Studios, sondern auch Activision Blizzard und ZeniMax Media, die als eigenständige Publishing-Abteilungen weitergeführt werden. Später begründete das Unternehmen diese Entscheidung mit der Sorge um ein allgemein fehlendes Wachstum in der Spieleindustrie. Anfang Mai schloss Microsoft zudem vier ZeniMax-Studios: Arkane Austin, Alpha Dog Games, Tango Gameworks und Roundhouse Studios. Mit diesem Schritt steigt die Gesamtzahl der Entlassungen bis 2024 auf rund 2.100.

Doch die Sparmaßnahmen gehen weiter. Tom Warren von The Verge berichtet nun, dass weitere Entlassungen bei Xbox anstehen. Diese letzte Runde des Personalabbaus soll in der ersten Juliwoche 2024 stattfinden. Die Kürzungen scheinen bereits begonnen zu haben, denn die X-Nutzerin @Jessabirdy berichtete, dass ihre Stelle bei Xbox am Dienstag, dem 2. Juli gestrichen wurde. Diese Entwicklung deckt sich mit einem Bericht von Jason Schreier von Bloomberg von Anfang Mai 2024, der Microsofts Entscheidung, die oben genannten ZeniMax Media Studios zu schließen, als Teil einer „weitreichenden Kostensenkungsinitiative, die noch nicht abgeschlossen ist“ bezeichnete.

more Xbox layoffs happening this week. Microsoft laid off Jessie while she was on vacation. https://t.co/TqM31fZPFA

— Tom Warren (@tomwarren) July 3, 2024