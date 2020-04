Beste Casino Boni — Tips and Tricks

Das Spiel in einem Online-Kasino, das beste Casino Boni anbietet, macht sofort mehr Spaß, denn man muss nicht sein eigenes Geld einsetzen. Deshalb ist ein online Casino Willkommensbonus besonders gern gesehen, der einem gleich nach der ersten Anmeldung ein ordentliches Guthaben auf das Spielerkonto zaubert.

Nun stellt man sich aber die Frage ist jeder Willkommensbonus genauso gut wie der andere? Welche Unterschiede sind entscheidend und wie kann ich einen guten Bonus von einem schlechten Bonus unterscheiden.

Beste Casino Boni sind nicht immer die größten

Ein besonders hoher Bonus ist nicht immer ein besonders guter Bonus. Wenn 200 % oder 300 % Bonus angeboten werden, dann kommt dieser Bonus oft mit sehr heftigen Bonusbedingungen. Auch wenn es auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, ist ein 50 % Bonus bei einer soliden Webseite für Glücksspiel oft wertvoller als ein 300 % Bonus bei einem Kasinobetreiber dem Ehrlichkeit nicht so wichtig ist.

Die vier wichtigen Faktoren für Boni

Es gibt vier Faktoren die für einen Bonus wichtig sind:

Die Anforderungen zum Erhalt des Bonus

Die Höhe des Bonus

Die Umsatzanforderungen zur Umwandlung des Bonus in Normalguthaben

Eventuelle Fristen die für das Erreichen des geforderten Umsatzes eingehalten werden müssen.

Wenn Sie nun also einen 300 % Bonus auf Ihre Einzahlung bekommen haben und dann das 80-fache des Bonus umsetzen müssen, um ihn in normales Guthaben umzuwandeln, dann ist so ein Bonus recht wertlos, denn Sie werden sich schwer tun ihn in normales Guthaben umzuwandeln.

Genauso können Fristen so eng gesetzt sein, dass es den meisten Spielern unmöglich sein wird in so kurzer Zeit den geforderten Mindestumsatz zu erreichen.

Die Anforderungen zum Erhalt des Bonus beinhalten meist eine Mindesteinzahlung, die getätigt werden muss und bei Willkommensboni eine Beschränkung auf Kunden, die sich neu im Kasino angemeldet haben.

Beste Casino Boni für Sie sind natürlich Boni, die ohne Fristen und die mit niedrigen Umsatzanforderungen angeboten werden.

Das Kleingedruckte bei den Kasinoboni

Ein Aspekt, der viel zu oft übersehen wird, sind die Einsatzbedingungen für das Spiel mit einem Bonus. Ein wichtiger Punkt ist, dass nicht jeder Umsatz gleich zählt. In der Regel zählen Umsätze die bei virtuellen Spielautomaten erspielt werden vollständig. Umsätze aus dem Live-Kasino oder aus Sportwetten zählen oft gar nicht oder nur zu 10 %.

Des Weiteren ist es wichtig nicht zu hohe Einsätze zu tätigen. Oft gibt es einen Höchsteinsatz für das Spiel mit dem Bonus und wer diesen überschreitet, der verliert den gesamten ausgezahlten Bonus.