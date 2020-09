Beliebteste Online Slots im Jahr 2020

Gamerzone Casino (Bildquelle Pixabay.com)

Heute gibt es Tausende von verschiedenen Spielautomaten, von alten klassischen Obstautomaten bis hin zu neuen Video-Slotmaschinen mit großartigen Grafiken. Wenn Sie noch nie an einem Spielautomaten gespielt haben und Sie das Gefühl haben, dass es an der Zeit ist, empfehlen wir Ihnen, weiter zu lesen, um sich einen Überblick über diese Art von Casino-Spielen zu verschaffen. Slot-Spiele haben in letzter Zeit stark an Popularität gewonnen und sie sind heute sehr beliebt, wahrscheinlich, weil sie sehr einfach sind und eine großartige Möglichkeit darstellen, sich gemeinsam zu unterhalten und die Chance zu haben, den großen Gewinn zu erzielen, von dem Sie schon lange geträumt haben.

Die besten Online Slot Spiele, die sowohl in der realen Welt als auch in Online Casinos angeboten werden, haben im Jahr 2020 einen starken Anstieg der Popularität erfahren, wovon wir durch den Besucheranstieg bei unseren Spielautomaten-Spielberichten Zeugnis ablegen können. Bei so vielen neuen Spielern und neuem Interesse an diesen Spielen war es faszinierend zu sehen, welche Titel sich die Leute seit Januar ausgesucht haben – und die Ergebnisse waren wirklich überraschend!

Im Vergleich zu den klassischen Tischspielen werden Spielautomaten durch Spinnräder aufgebaut, die mit Symbolen unterschiedlicher Werte gefüllt sind. Sie setzen einen bestimmten Geldbetrag pro Linie und drehen sich dann und hoffen auf Gewinnkombinationen. Sie haben höchstwahrscheinlich schon einmal einen Spielautomaten in der Kneipe oder in der Pizzeria der Stadt gesehen und das ist es, woher die Spielautomaten ursprünglich stammen und wie sie plötzlich zu einer der beliebtesten Arten des Online Glücksspiels wurden. Anstatt sich einfach an die üblichen, ständig populären Slot-Spiele wie Book Of Dead von Play’n Go oder Starburst von NetEnt zu halten, verzweigen sich die Slot-Spieler auf weniger bekannte, aber dennoch qualitativ hochwertige Spiele.

Die Top 5 Spielautomaten des Jahres 2020

Kurzerhand finden Sie hier unsere Liste der bisher heißesten Spiele des Jahres 2020, aus der hervorgeht, wie viele Besuche jedes Spiel erhalten hat. Für eine weitere Analyse dieser Daten und einen kurzen Blick auf jedes dieser Spiele, lesen Sie bitte weiter! Nun, da ist sie, die beliebtesten Video-Slots der Welt, basierend auf unserem Online Verkehr. Wie bereits erwähnt, fiel für uns das Vorhandensein einiger recht alter und weniger bekannter Slots auf, die in der Rangfolge der trendigen und stark besuchten Spiele rangierten.

Dennoch ist keiner dieser Spielautomaten zu weit vom Radar verschwunden und viele der Spielautomaten-Veteranen in unserem Publikum werden sicherlich die meisten, wenn nicht sogar alle davon wiedererkennen.

Goblins Cave

Traut ihr euch in die furchterregende Koboldhöhle… wo… wartet, dieser Kobold ist gar nicht furchterregend! Er sieht aus wie eine Hippie-Version eines der Harry Potter Gringotts Goblins. Nun ja, dieses Spiel hat unseren Spitzenplatz im Jahr 2020 bisher um fast tausend Aufrufe erobert und dafür gibt es einen guten Grund – es macht super Spaß.

Goblins Cave ist ein 3-Walzen-Spielautomat mit 3 Gewinnlinien und Wetten bis zu €1.500. Es enthält eine Spaßfunktion, mit der Sie bestimmte Symbole halten können, um Ihre Gewinnchancen auf die nächste Rolle zu erhöhen.

Starburst

Dieser klassische NetEnt Spielautomat nimmt seit Jahren einen Spitzenplatz unter den beliebtesten Online Casinospielen der Welt ein und es ist nicht schwer zu erkennen, warum. Starburst ist im Grunde genommen die Antwort des Casinos auf Candy Crush und ist genauso bunt und lustig!

Private Eye

Treten Sie ein in die schwül-gefährliche Welt des Film Noir in diesem Private Investigator Slots von Microgaming. Das Spiel verfügt über 5 Walzen und 243 Gewinnmöglichkeiten, d.h. es gibt jede Menge Gewinnmöglichkeiten, die Sie ausnutzen können. Das Spiel hat sehr attraktive Grafiken und Soundeffekte und wird seinem Thema perfekt gerecht.

Mega Moolah

Hier kämpft nicht Jason Statham gegen einen Riesenhai Meg(a ), dies ist ein Jackpot von mindestens 10 Millionen Euro Mega! Mega Moolah ist ein progressiver Jackpot, den Sie so schnell nicht vergessen werden! Er besteht aus einem Mini-, Minor-, Major- und einem Mega-Jackpot – an Möglichkeiten, groß zu gewinnen, mangelt es nicht.

Book of Ra

Sieht dieses ägyptische Automatenspiel ähnlich aus? Hoffentlich tut es das und Sie erhalten einen Rückblick auf einen großen landgebundenen Casino-Gewinn. Book of Ra ist eine der meistgespielten Video-Spielautomaten in Casinos auf der ganzen Welt und ist online genauso beliebt, da Sie bis zum 5.000fachen Ihres Einsatzes gewinnen können!