Nintendo hat in der letzten Direct-Sendung den wohl besten Titel zum Schluß aufgehoben. Die Rede ist von The Legend of Zelda: Link’s Awakening, falls es jemand nicht mitbekommen haben sollte. Ein Remake des Game Boy-Klassikers aus dem Jahr 1993, welches 2019 für den Switch erscheinen soll.

Bisher gibt es nur wenige Details über das Remake, bis auf jene Szenen die wir am Mittwoch gesehen haben. Außer einen Trailer und das Releasejahr haben wir nichts. Die Spieleliste auf der offiziellen Nintendo-Seite bringt jedoch Platz für Spekulationen. So könnte es Multiplayer-Funktionen für The Legend of Zelda: Link’s Awakening geben. Auf der Seite ist nämlich nicht die Anzahl der Spieler angegeben.

Wir wissen, es ist noch relativ früh für solche Infos, vor allem weil der Original-Titel ein Solo-Erlebnis war. Trotzdem könnte aufgrund dieser Fakten die Möglichkeit über einen Multiplayer bestehen.

Was meint ihr?