Es war wieder Zeit für einen Nintendo Direct. Am gestrigen 13. Februar gab es wieder reichlich Neuigkeiten in 35 Minuten verpackt. Wir haben sie für euch zusammengefasst. Direkt vorweg: Diesmal sind keine 3DS Spiele mehr dabei. Alles, was ihr im Folgenden seht, kommt für die Switch.



Super Mario Maker 2 kommt im Juni diesen Jahres mit einer Reihe neuer Features.

Marvel Ultimate Alliance 3 kommt mit einem Multiplayer für bis zu vier Spieler. Dabei könnt ihr unter anderem Helden wie Captain Marvel oder Thor spielen. Es ist für Sommer 2019 angekündigt.

Boxboy! + BoxGirl! ein Puzzle Game mit über 270 Leveln und einem 2 Spieler Koop kommt am 26. April 2019

Super Smash Bros. Ultimate Version 3.0 kommt noch im Frühjahr inklusive Challenger Pack 1 und neuer Amiibos

Captain Toad: Treasure Tracker erhält ein Gratisupdate, das 2 Spieler Koop bringt. Es ist jetzt verfügbar. Außerdem kommt ein kostenpflichtiger DLC mit 18 Challenges und 5 Leveln am 14. März 2019. Vorbestellen ist jetzt möglich und schaltet bereits ein Level frei.

Bloodstained: Ritual of the Night, der gekickstarterte geistige Nachfolger der Castlevania Reihe, erscheint im Sommer 2019.

Dragon Quest Builders 2 erscheint, unter anderem mit 4 Spieler Koop, am 12. Juli 2019. Ihr verbündet euch mit dem geheimsnisvollen Malroth und verteidigt eure Insel gegen die Kinder Hargons.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age erscheint in der Definitive Edition im Herbst 2019

Starlink: Battle for Atlas erhält ein Frühjahrsupdate mit de Starfox Team und dem Starwolf Team, die brandneue Missionen mitbringen. Es kommt April 2019.

Rune Factory 4 Special, ein Remaster des Farming-RPGs für den Nintendo 3DS erscheint noch dieses Jahr. Außerdem ist Rune Factory 5 in Arbeit.

Oninaki, das neue RPG der Macher von I am Setsuna und Lost Sphear erscheint im Sommer 2019.

Fire Emplem: Three Houses erscheint am 26. Juli 2019 inklusive Limited Edition, die ein Steelbook, einen USB Stick mit Soundtrack, ein Artbook und ein Ansteckerset enthält.

Tettris 99 ein Battle Royale Tetris ist jetzt im eShop verfügbar.

Dead by Daylight bekommt im Herbst 2019 einen Port auf die Switch.

Deltarune: Chapter 1, der neueste Streich des Undertale Entwicklers Toby Fox kommt am 28 Februar 2019 gratis in den eShop.

Daemon X Machina – Demo jetzt verfügbar – 4 Missionen + Bossfight – Umfrage für die Spieler – Sommer 2019

GRID Autosport, die Rennsimulation von Codemasters kommt im Sommer 2019.

Hellblade: Senua’s Sacrifice, das preisgekrönte Abenteuer von Ninja Theory, erscheint im Frühjahr 2019 auf der Switch.

Final fantasy 7 wird am 26. März auf der Switch spielbar sein.

Astral Chain, ein neuer Titel aus dem Hause Platinum Games erscheint am 30. August 2019.

Legend of Zelda: Link’s Awakening erhält ein Remake und wird 2019 erscheinen.

Alle News zum Direct könnt ihr auch nochmal auf dem offiziellen Nintendo Deutschland Twitteraccount nachverfolgen.