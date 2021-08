Beeindruckendes Fan-Video zeigt, wie Starfield-Trailer in 8K-Auflösung aussieht

Starfield - (C) Bethesda Games Studios

Starfield war einer der größten Titel der diesjährigen E3. Doch es könnte noch einige Zeit dauern, bis die Fans einen weiteren offiziellen Vorgeschmack auf Starfield bekommen. Doch nun ist der Trailer der E3 in einer etwas anderen Version wieder aufgetaucht. Ein Fan hat den Trailer auf 8K-Auflösung hochskaliert, und die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Der E3 Trailer wurde nur in 4K hochgeladen

Starfields E3 2021-Trailer war unglaublich detailliert, sodass die Fans wiederkommen, um nach Ostereiern, Geheimnissen und Hinweisen auf das Kommende zu suchen. Der offizielle Trailer wird mit einer maximalen Auflösung von 4K online hochgeladen. Ein YouTuber hat das Video jedoch stattdessen auf 8K hochskaliert, was den Starfield-Trailer optisch umso beeindruckender macht.

Advertisment

Todd Howard hat Starfield mit Elementen von The Elder Scrolls V: Skyrim verglichen. Da das Spiel nun seit einem Jahrzehnt auf dem Markt ist, erinnern sich viele vielleicht nicht daran, dass es bei seiner ersten Veröffentlichung ein visuell beeindruckendes Spiel war. Starfield hat die Möglichkeit, dasselbe zu tun, und alle Anzeichen deuten darauf hin. Das Spiel und seine aktualisierte Creation Engine 2 dürfte Dinge wirklich an ihre Grenzen bringen.

Der 8K-Trailer zeigt Starfield in einem neuen Licht

Starfields Trailer besteht ausschließlich aus In-Game-Filmmaterial, was teilweise der Grund dafür ist, dass der Trailer so verlockend ist. Ein CG-Trailer kann manchmal täuschen, aber Starfield ist ein Spiel, das nur die Spitze des Eisbergs zeigt. Alles im Spiel wird mit der Creation Engine 2 erstellt, was für Fans von Bethesda sehr aufregend ist.

Die grafische Wiedergabetreue von Starfield mag eine seiner Stärken sein. Doch Fans von Bethesda-Spielen wissen, dass die Titel oft eine lange Liste anVor- (und vielleicht einigen Nachteilen) haben können. Zu diesen Stärken gehören unzählige Nebenquests, eine offene Welt zum Erkunden, Dinge zum Sammeln, Spielerauswahl, Mods und mehr.

Daher ist die Idee, diese Art von Gameplay im endlosen Universum des Weltraums zu eröffnen, ist für so viele Fans wirklich aufregend. Besonders dann wenn Starfield das Gameplay mit Grafik in der offenen Galaxie kombinieren kann. Dann könnten Xbox und Bethesda den Hit in ihren Händen haben, auf den sie hoffen, während sie die Technologie der nächsten Generation nutzen .

Starfield soll am 11. November 2022 für PC und Xbox Series X/S erscheinen.