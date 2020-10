Bayern-Star Robert Lewandowski spielt bereits mit dem PS5-Controller

Zwischen all den glatt polierten Racing Games die derzeit auf dem Markt sind, mit Superschlitten die man auf unseren Straßen auch entdecken kann, wagt es ein neues Spiel herauszustechen. Während wir in anderen Rennspielen in einem Audi R8 durch die Gegend fetzen oder unseren Lamborghini tunen… so schrauben wir in Monster Truck Championchip von Bigben…