Battlefield Mobile für 2022 von EA angekündigt

Battlefield 3 erschien 2011 für PC, PS3 und Xbox 360

Jackfrags ist einer der bekanntesten YouTuber und Content Creator wenn es um Battlefield geht. Seine Berichte sind meistens brandheiß und seine Quellen im Regelfall zuverlässig. Diese News kommen direkt von DICE selbst und daher findet sich alles schriftlich in deren Blog. Einige sehr interessante News wurden zum kommenden Game berichtet und es wurde angekündigt dass für 2022 ein eigenständiges Battlefield Mobile entwickelt wird.

Battlefield Mobile wird nicht Battlefield 6 sein

Solche News kommen nicht ohne einen bitteren Beigeschmack. Jedes Mal wenn ein Unternehmen meint einen Titel gleichzeitig auf möglichst vielen Plattformen zu veröffentlichen, geht dieser Plan schief. Siehe Cyberpunk 2077. Jetzt gab es in den letzten Tagen einige gute Nachrichten zum kommenden Battlefield 6. Einer der Producer hat zum Beispiel verkündet, dass endlich auf den Story Modus verzichtet und auf den Multiplayer fokussiert wird.

Wenn der Multiplayer endlich die Aufmerksamkeit bekommt die sich Fans wünschen, will man eigentlich nicht hören dass noch ein Projekt nebenbei entwickelt wird. Allerdings heißt es seitens DICE, dass Battlefield Mobile von einem gänzlich eigenen Studio in Arbeit ist. Dies entsteht in Zusammenarbeit mit der Firma Industrial Toys und soll bis 2022 fertiggestellt werden. Das Mobile Game wird kein Ableger von Battlefield 6, sondern ein komplett eigenständiges Game.

Damit reagieren DICE und EA auf den aktuell wirklich grandiosen Erfolg von Call of Duty in der Mobile Game Industrie. Ein Markt der mehr und mehr an Anteilen gewinnt und entsprechend ernst genommen werden muss. Ob Battlefield Mobile sich da so spät noch bewähren kann, wird die Qualität und Zugänglichkeit entscheiden.

Kurze knackige News zu Battlefield 6

Das neue Battlefield 6 wird definitiv noch dieses Jahr, 2021, erscheinen und das vermutlich im letzten Quartal. Es wurde ein neues Studio vorgestellt, welches an BF 6 mitwirkt. Somit ist dies das größte Team dass je an einem Titel des Franchise gearbeitet hat. Das EA Studio in Gothenburg wird sich dem Projekt mit anschließen, um dafür zu sorgen, dass es ein Next-Gen Erlebnis wie kein Anderes wird.

Ein kleiner Teaser versteckt sich zwischen den Zeilen, oder zumindest kann man dies so heraus lesen. Der Satz „get ready for our reveal „soon™“ 😉 „ wirkt wie eine sehr direkte Anspielung auf ein wohl bereits intern durchgeplantes Reveal in nicht allzu weiter Ferne. Angeblich soll Battlefield 6 im Mai 2021 angekündigt werden.