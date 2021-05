Battlefield 6-Trailer ist zu 80% geleakt! – Insider packt aus

Battlefield (2021): Bereits 80% vom Video-Trailer online? - (C) DICE, EA

Für EA und DICE sieht es nicht gut aus, da sich auf Twitter und Imgur bereits etliche Teile des Battlefield 6-Trailer befinden. Der schwedische Entwickler DICE hat die Enthüllung des Videos für Juni geplant (ursprünglich ist man von einer Veröffentlichung im Mai ausgegangen). Wenn man bereits jetzt wissen möchte welches Setting das kommende Battlefield (2021) aufweist, dann kann man sich bereits durch die Bilder klicken.

Es gibt Bericht das Battlefield (nur „Battlefield“) einen brandneuen Battle Royale-Modus bekommen wird. Es ist nicht überraschend das der Entwickler aus Schweden auf den BR-Zug aufspringt, immerhin ist der Modus für Shooter beliebt und lukrativ.

Battlefield (2021): Jede Menge Bilder vom Trailer bereits online

EA und DICE werden bald den Trailer für das kommende Battlefield enthüllen, aber zuvor wurde dieser bereits massiv geleakt. Ein Insider, Tom Henderson, spricht davon, dass bereits 80% davon – was wir sehen werden – online sind.

Obwohl die Bilder sehr verschwommen sind und ein Meme darüber gelegt wurde, erhalten wir trotzdem einen Blick auf den Shooter. Fans gingen sogar soweit und haben die Bilder als GIF zusammengefasst und so einen Trailer aus diesen durchgesickerten Bildern erstellt.

Die gezeigten Bilder stimmen mit bereits geleakten Bildern von Battlefield (2021) überein, die wir Anfang des Monats gesehen haben.

Die geleakten Bilder aus dem angeblichen Battlefield Trailer sollten natürlich als Gerücht angesehen werden, vielleicht hat sich hier jemand einen großen Spaß gemacht. DICE und EA könnten auch darauf reagieren und den Trailer abändern und haben ihn deshalb auch auf Juni verschoben.

Was werden wir im ersten Battlefield Trailer sehen?

Bereits im April gab uns Tom Henderson einen Einblick in das Video, also zumindest schrieb er darüber. So soll der Hauptschauplatz von Battlefield (6) Kasachstan sein. Aufgrund von GPS-Koordinaten, die Fans in einer Battlefield Tech-Demo aus dem Jahr 2020 gefunden haben, geht diese Meinung zurück. Die gleichen Koordinaten fanden Spieler auf einer Medaille, die ein Charakter in Battlefield 5 trug, wobei wieder Kasachstan als Land ausgemacht werden konnte.

Auf Reddit hat Niqen ein Bild eines direkten Gesprächs mit dem Leaker Tom Henderson veröffentlicht. Dabei fragte der Fan den Insider nach der Einstellung von Battlefield 6. Laut Henderson ist er sich über dieses Gerücht „nicht sicher“, da der erste Trailer für das Spiel anscheinend auf einer einsamen Insel stattfindet. Aufgrund der oberhalb gezeigten Bilder könnte es also tatsächlich so sein, dass das neue Battlefield überhaupt keinen Singleplayer haben wird.

Battlefield (2021) ohne Singleplayer-Kampagne?

Die Kampagnen für Einzelspieler-Soldaten waren in den letzten Battlefield-Teilen nicht wirklich interessant. Viele Fans bezeichnen die Kampagnen bereits als „überflüssig“ und Zeitverschwendung des Entwicklers DICE. Der Fokus der Spieler liegt eindeutig auf dem Online Multiplayer und den großen Schlachtfeldern. Dafür lieben die Spieler die Battlefield-Serie.

Selbst Insider fragen sich warum sie keine Leaks zum Singleplayer bringen können. Es könnte durchaus sein das wir einen reinen Multiplayer-Titel präsentiert bekommen werden – was gar nicht so schlecht wäre.

Aufgrund der Entwicklung von Spielen während COVID-19 wäre es durchaus angebracht die Ressourcen in die „wichtige und richtige“ Richtung zu lenken, und das wäre eben der Multiplayer in Battlefield und nicht die Singleplayer-Kampagne.

Erst kürzlich wurde verkündet, dass Battlefield 6 auch für die Generationen der PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Auch wenn diese Entscheidung aus finanzieller Sicht verständlich ist, ist das auch wieder jede Menge Power die man in das Downscaling stecken muss.

Battlefield (2021) befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC bei DICE aus Schweden in Entwicklung. Zur Unterstützung gibt es auch noch Personal vom Need for Speed-Entwickler. Vielleicht auch ein Zeichen wie gut die Fahrzeuge in Battlefield 6 bedienbar werden.