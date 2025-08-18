Battlefield 6: Die größte Map des Spiels wurde geleakt und sie ist gigantisch

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Leak enthüllt gigantische Map von Battlefield 6: Die Open Beta von Battlefield 6 ist vorbei, und Fans müssen bis Oktober warten, um wieder ins Spiel einzutauchen. Doch schon jetzt sorgt ein neuer Leak für Gesprächsstoff: Angeblich wurde die größte Map des Spiels enthüllt. Und diese meldet hat es in sich. Immerhin soll sie alles übertreffen, was die Battlefield-Fans bislang gesehen haben.

Während in der Beta die Karte Siege of Cairo im Fokus stand, beschwerten sich viele Spieler, dass die Maps für ein Battlefield zu klein ausfielen. Gerade Veteranen der Reihe erwarten gewaltige Schlachtfelder, die hunderte Spieler, Fahrzeuge und Luftunterstützung gleichzeitig tragen können. Nun scheint genau das zu kommen.

Battlefield 6: Drei Maps geleakt, eine davon wird angeblich riesig

Der Leak, geteilt von der News-Seite TheBFWire auf X.com (vormals Twitter), zeigt ein Bild mit drei Karten, die für Battlefield 6 vorgesehen sind. Neben dem bereits bekannten Siege of Cairo sind zwei weitere Namen markiert: Eastwood und Mirak Valley.

Schon Eastwood soll doppelt so groß wie Siege of Cairo sein. Doch Mirak Valley übertrifft beide Karten deutlich: Laut Berechnungen ist das Areal fast dreimal so groß wie das, was Spieler bisher testen konnten.

Zur Orientierung:

Siege of Cairo misst etwa 500 Meter im Durchmesser.

misst etwa im Durchmesser. Eastwood ist rund doppelt so groß.

ist rund doppelt so groß. Mirak Valley soll ganze 1.500 Meter umfassen, was etwa 0,588 km² Spielfläche entspricht.

Damit wäre Mirak Valley die mit Abstand größte Map, die Battlefield 6 bislang bietet. Im Vergleich zur Beta wäre das Schlachtfeld dreimal so groß. Das klingt nach einer Map, die für Jets, Helikopter und Panzer nur so geschaffen scheint.Während Siege of Cairo schnelle Gefechte in enger Umgebung bietet, könnte Mirak Valley das andere Extrem darstellen: Offene Flächen, lange Wege, taktische Fahrzeugschlachten und strategische Kämpfe auf Distanzen, wie man sie sich von Battlefield wünscht.

Community-Reaktionen: Endlich große Schlachten?

Die Reaktionen auf den Leak fallen gemischt, aber überwiegend positiv aus. Viele Fans sehen darin ein Signal, dass Entwickler DICE auf das Feedback der Beta reagiert. „Genau so etwas haben wir gebraucht, endlich wieder Schlachten im großen Maßstab“, schreibt ein Spieler unter den Kommentaren des X-Beitrags.

Andere wiederum warnen, dass große Maps zwar episch wirken, aber schnell leer und eintönig sein können, wenn sie nicht sinnvoll mit Missionszielen und Gameplay-Elementen gefüllt werden. Entscheidend wird also sein, wie DICE die Map strukturiert und welche Spielmodi dort verfügbar sind.

Wenn der Leak tatsächlich stimmt, bekommen Spieler in Battlefield 6 genau das, was sie seit Jahren fordern: eine riesige Karte für epische Schlachten. Mit Mirak Valley könnte die Serie zurück zu ihrer Stärke finden. Der Release im Oktober wird zeigen, ob die Erwartungen erfüllt werden.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Übrigens fühlt sich für mich das Spielen mit einem Pro-Controller auf Konsole schon fast wie Cheaten an.

