Bandai Namco setzt Remaster-Offensive fort

Die Tales of-Serie wird nach der Veröffentlichung von Tales of Graces f Remastered mit einer kontinuierlichen Reihe von überarbeiteten Werken fortgesetzt, so der Serienproduzent Yusuke Tomizawa.

Während der heutigen Tales of Series 30th Anniversary Project Special Broadcast erklärte Tomizawa, dass er zwar keine spezifischen Veröffentlichungspläne bekannt geben könne, da Tales of Graces f Remastered noch veröffentlicht werden muss, aber Bandai Namco beabsichtige, „überarbeitete Tales of-Titel recht konsistent bereitzustellen“ und „dies so weit wie möglich fortzusetzen.“ Er fügte hinzu, dass eine eigene Entwicklungslinie für das „Remastered Project“ eingerichtet wurde und das Team ernsthaft daran arbeite.

Es stellt sich also die Frage, was wohl nach Tales of Graces f Remastered kommt. Viele Fans dürften hier vermutlich an Tales of Xillia und Tales of Xillia 2 denken, was berechtigt ist. Die beiden Xillia-Teile erfreuten sich unter den Gamern großer Beliebtheit und waren eigentlich der heiße Tipp für ein Remaster, bis Bandai Namco uns mit Graces f überraschte.

Es gibt viele Möglichkeiten

Es könnte allerdings auch möglich sein, dass bei den Remastered-Projekten Teile dabei sind, die im Westen gar nicht erschienen sind. Dazu gehört zum Beispiel der erste Teil, Tales of Phantasia, von 1995 oder Tales of Rebirth von 2004. Es gibt allgemein eine recht große Lücke bei den europäischen Releases. Die USA stieg bereits mit dem zweiten Teil der Reihe, Tales of Destiny, in das Franchise ein. Europa stieß erst mit dem fünften Ableger, Tales of Symphonia, dazu, nur um dann die Teile danach wieder zu ignorieren. Es gäbe also mehr als genug Auswahl für Bandai, an denen sie sich bedienen könnten.

Dass die Remastered-Spiele gut funktionieren, haben wir bereits an Tales of Vesperia gesehen, auf das viele Fans lange gewartet hatten. Auch Tales of Graces f Remastered wird sicherlich nicht enttäuschen. Daher drücken wir die Daumen, dass wir bald mehr Informationen dazu bekommen, welche Spiele Bandai noch in Planung hat.

Tales of Graces f Remastered wird am 17. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam erscheinen.

