Baldur’s Gate 3: Xbox Series-Version erlebt massiven Bug – Larian arbeitet daran!

Die Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 auf der Xbox Series X/S hat länger gedauert, als gedacht. Doch die Mehr-Entwicklungszeit hat sich für Xbox-Spieler nicht ausgezahlt. Leider wurden Spieler von einem ernsthaften Bug (Fehler) im Spiel heimgesucht, der zu Fortschrittsverlusten führte. Larian Studios arbeitet bereits daran, das Problem zu lösen!

Wo liegt das Problem? – Xbox-Spieler haben bei Baldur’s Gate 3 derzeit das mögliche Problem, dass beim Speichern und Beenden des Spiels auftritt. Dieser Fehler ist auf ein Firmware-Problem zurückzuführen, das Microsoft bekannt ist. Allerdings könnte es aufgrund der Urlaubszeit zu den Weihnachtsfeiertagen eine Weile dauern, bis eine endgültige Lösung verfügbar ist.

Larian Studios hat die Spieler über “X”, vormals Twitter, informiert und empfiehlt vorübergehend Cross-Saves zu aktivieren. Durch die Verknüpfung von Xbox- und Larian-Konten können die letzten fünf Spielstände automatisch auf die Server des Entwicklers hochgeladen werden. Damit können Spieler im Falle eines Fehlers auf diese Dateien zugreifen.

Dieses Vorgehen bietet der Entwickler an:

We’re aware that there is a save issue on Xbox that continues to linger throughout the holidays. It occurs when exiting the game after saving. The game thinks the save was successful but due to a firmware issue, the save file is not fully committed to disk yet.

Microsoft is…

— Larian Studios (@larianstudios) December 31, 2023