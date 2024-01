Baldurs Gate 3: Erster Hotfix bringt begehrte Änderungen

Ein wichtiges Update, dass viele Fehler behebt und zahlreiche Verbesserungen mit sich bringt. Nach einer längeren Zeit im Early Access wurde Baldur’s Gate 3 im Jahr 2023 veröffentlicht und erzielte dank positiver Mundpropaganda und Veröffentlichungen auf zusätzlichen Plattformen wie der PS5 und der Xbox Series X großen Erfolg. Tatsächlich gelang es Baldur’s Gate 3, die Game Awards 2023 zu dominieren und eine Vielzahl von Auszeichnungen mit nach Hause zu nehmen, darunter den begehrten Titel “Spiel des Jahres”, wobei es einige große Spiele wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom übertraf.

Auch trotz all dieser Erfolge und der Zeit im Early Access bleibt Larian Studios weiterhin aktiv hinter den Kulissen, indem sie das Spiel durch verschiedene Updates und Hotfixes kontinuierlich verbessern. Während die Fans auf mehr umfangreichen Inhalt in naher Zukunft hoffen, hat Larian weiterhin Verbesserungen der Lebensqualität, Fehlerkorrekturen und sogar stark nachgefragte Funktionen in Baldur’s Gate 3 hinzugefügt. So zum Beispiel einen “Magischen Spiegel”, der es Spielern ermöglicht, das allgemeine Aussehen, die Stimme oder die Pronomen ihres Charakters zu ändern. Zu Beginn des Jahres 2024 hat Larian die Dinge mit Hotfix 16 in Gang gesetzt, einem umfangreichen Update, das weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen für das Spiel bringt.

Das umfangreiche Update für Baldur’s Gate 3 scheint sich vielen Bugs, Quest-Blockern und anderen lästigen Problemen anzunehmen.

Eine der größeren Änderungen, die Hotfix 16 vorgenommen hat, bezieht sich auf Quest-Gegenstände wie Mintharas Laute und wie die Spieler sie verwalten. Nach diesem Update haben die Spieler nun jederzeit vollen Zugriff auf bestimmte quest bezogene Gegenstände, auch wenn sich der betreffende Gegenstand in einer Lagertruhe im Lager befindet oder sich im Inventar eines nicht aktiven Gruppenmitglieds befindet.

Zusätzlich zur Änderung an den Quest-Gegenständen von Baldur’s Gate 3 umfasst Hotfix 16 weitere Highlights wie Fehlerkorrekturen für verschiedene Abstürze, Bugs und andere Fortschrittsblockaden in den Quests. Cross-Saves synchronisieren nun keine modifizierten Speicherstände mehr, Waypoint-Listen haben jetzt Kategorien, die sie nach Standort gruppieren, und das Endspiel hat ebenfalls einige Lebensqualitätsaktualisierungen erhalten.

Ein Problem, das in diesem Hotfix nicht zu adressieren scheint, ist eine kürzlich entdeckte spielerfreundliche Exploit, die ihnen nicht nur eine Menge Erfahrung, sondern auch früheren Zugang zu einigen der besten Rüstungen ermöglicht. Ein Benutzer hat einen Weg gefunden, den Teufelscharakter Raphael in Akt 1 praktisch auszuschalten und Verbündete davon abzuhalten, alarmiert zu werden, während der Charakter im Lager getötet wird. Durch eine bestimmte Strategie können Baldur’s Gate 3-Spieler die Helldusk-Rüstung plündern und einen großen Erfahrungsschub erhalten, um das Spiel einfacher als normal zu gestalten.

HIGHLIGHTS von Hotfix 16 Patch Notes