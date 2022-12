Atelier Ryza 3 bietet einige Verbesserungen im Kampf- und Synthese-System

Der dritte Teil von Ryzas Abenteuer erscheint nächstes Jahr.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key ist der 25. Jubiläumstitel der beliebten JRPG-Reihe Atelier Ryza und begleitet die beliebte Alchemistin Reisalin Stout und ihre schelmischen Freunde auf ihrem dritten Sommerabenteuer, in dem sie eine Gruppe mysteriöser Inseln untersuchen, die plötzlich aufgetaucht sind und die Stabilität ihrer Heimatstadt, der Kurkeninsel, beeinträchtigen.

Während sie versuchen, die Geheimnisse der neuen Inseln zu lüften, trifft Ryza einige alte Freunde wieder. Es scheint, als hätte Ryza die Empel und Lila gebeten, ihr bei ihren Ermittlungen zu helfen, aber als Ryza das Dorf Faurre erreicht, in dem sie sich angeblich aufhalten, muss sie feststellen, dass ihre alten Freunde gefangen gehalten werden! Während Ryza versucht, sie zu retten, taucht ein weiteres bekanntes Gesicht auf – Patricia, die wie immer mit ihrer Schwertkunst beeindruckt! Sobald Ryza und Patricia Empel und Lila befreit haben, können alle drei wiederkehrenden Charaktere zu Ryzas Gruppe hinzugefügt werden, während sie weiter zusammenarbeiten, um die Wahrheit hinter dieser neuen Bedrohung aufzudecken.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key bietet taktische Kämpfe in Echtzeit mit Effekten und einer Präsentation, die im Vergleich zu früheren Titeln der Serie stark verbessert wurden. Die Spieler können bis zu fünf Kämpfer aus den 11 Gruppenmitgliedern auswählen und gemeinsam als ein Team kämpfen! Ein neues System, das zwischen den Kämpfen und der Verwendung von Schlüsseln wechselt, beschleunigt jeden Kampf und sorgt für ein nahtloses Erlebnis. Drei Kampfmitglieder werden vorne und zwei hinten positioniert, wobei die Spieler die Möglichkeit haben, verschiedene Fertigkeiten einzusetzen und auszutauschen. Einige mächtige Schweller werden als Reaktion auf Aktionsbefehle von Freunden aktiviert, während mächtige Schlüssel ausgerüstet und in Kämpfen eingesetzt werden können, um die zermürbendsten Gegner zu vernichten. Die Verwendung eines Schlüssels stärkt einen Charakter für eine bestimmte Zeit, während gleichzeitig die Wartezeit für alle Aktionen auf Null sinkt, so dass du Fähigkeiten und Angriffe ununterbrochen einsetzen kannst!

Schlüssel können auch während des weiterentwickelten Synthese-Systems des Spiels verwendet werden, um Ryza zu helfen, mächtigere Gegenstände als je zuvor herzustellen. Indem sie Materialien in einen Materialring einlegt, kann Ryza spezielle Gegenstände synthetisieren. Wenn sie dann einen Schlüssel benutzt, um die Stufe der Rezeptur zu verbessern, kann Ryza nicht nur die Qualität des Gegenstands verbessern, sondern auch die Anzahl der Kreationen erhöhen! Durch die neue Fähigkeit “Link-Morph” kann Ryza Gegenständen bestimmte Effekte hinzufügen, die vorher nicht möglich waren, während einige Gegenstände eine “Super-Eigenschaft” besitzen, die die Herstellung von noch stärkeren Gegenständen ermöglicht! Dank all dieser neuen Funktionen wird Ryza in der Lage sein, extrem spezielle Gegenstände zu erschaffen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen hat.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC über Steam am 22. Februar 2023 in Japan und am 24. Februar weltweit.