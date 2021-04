Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack jetzt auf dem Markt

(C) Gust

Koei Tecmo Europe und Entwickler GUST Studios veröffentlichen heute Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam. Diese herzerwärmende Trilogie bietet die aktuell umfangreichsten Versionen der Spiele mit zahlreichen bereits veröffentlichten DLCs und brandneuen Inhalten extra für die DX-Versionen.

Dieses digitale Deluxe-Pack enthält die Titel: Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX und Atelier Lydie & Suelle: The Alchemist and the Mysterious Paintings DX.

Alle Titel der Trilogie verfügen über einen Fotomodus, der es Spielern ermöglicht, Lieblingserinnerungen aus den Abenteuer zu speichern, eine Funktion um die Geschwindigkeit der Kämpfe dynamisch anzupassen sowie ein digitales Artbook mit Illustrationen und Hintergrundmusik aus den Spielen.

Im übrigen gibt es seit Heute bei Steam den Koei Tecmo Weekend Sale. Dort wurden aktuell ein Großteil der Atelier Spiele, sowie die Bundles reduziert. Auch der neuste Ableger Atelier Ryza 2 Lost Legends & The Secret Fairy ist im Sale mit dabei. Der Vorgänger Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout gehört zu den erfolgreichsten Spielen des Franchises und wurde bereits mehr als 300.000 Mal verkauft.

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack ist ab sofort erhältlich.