BioWare’s Hymne erscheint diese Woche für alle Gamer weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Anthem ist bereits im Early Access verfügbar, aber PC-Gamer haben bereits alle Inhalte erlebt. Aber auch die Kehrseite des frühen Zugangs: Lange Ladezeiten, Abstürze, Verbindungsprobleme und Animationsfehler.

Das größte Problem ist aber das „schnelle Spiel“. Als Werkzeug, mit dem Spieler in die verfügbaren Missionen zurückkehren können, scheint es einen Fehler zu geben. Wer diesen Bug ausnutzt kann bereits mit niedrigen Level auf die letzte Mission zugreifen. So kann ein Anthem-Spieler mit Stufe 3, der nur die ersten Missionen absolviert hat, im Team auch das Ende sehen.

Don’t use quickplay if you’re new to Anthem. It can backfill you into the final mission of the story and spoil. This level 3 got in my mission. He ended up leaving, but a lvl 2 backfilled 5~ mins later and didn’t.

(no spoilers in clip)https://t.co/2vBL2qT6qU

— Brandon Larned (@A_Seagull) 16. Februar 2019