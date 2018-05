Star Wars: Battlefront 2 war vielleicht nicht das Spiel, das wir wollten, aber zumindest etwas Gutes kam heraus – EA und eine Reihe anderer Drittanbieter-Publisher wurden dazu gebracht, ihre Monetarisierungsrichtlinien in Spielen zu überdenken. Kürzlich sprach EA in ihrem vierteljährlichen Finanzbriefing über Anthem, in dem sie erwähnten, dass Anthems Live-Dienste, die Monetarisierungssysteme, einige Zeit nach dem Start des Spiels eingeführt werden könnten.

Vernünftige Erwartungen seitens EA?

EA CFO Blake Jorgensen sprach auch über einige andere Dinge. So sind die Erwartungen für die Absätze von Anthem nicht so hoch wie bei anderen EA-Spielen, weil es sich um eine neue Spielemarke handle. Auch die Tatsache, dass der Titel im letzten Monat des Geschäftsjahres startet, wird ein Faktor für die „finanzielle Beurteilung“ von Anthem sein.

„Wir passen auf, dass wir keine zu große Prognose machen“, sagte Jorgensen, „und klar [Anthem] wird sich sowohl in diesem Jahr als auch im nächsten Jahr auswirken, da wir nicht nur im nächsten Jahr mehr verkaufen als wir beginnen, die Live-Dienste, die mit diesem Spiel verbunden sind, auf den Markt zu bringen.“

Egal, es ist klar, dass Anthem Monetarisierungssysteme einsetzen wird – wie sie aussehen werden, ist etwas, das noch offen ist. Sicherlich wird EA eine weitere öffentliche Kontroverse vermeiden wollen, wie das, was mit Star Wars Battlefront 2 passiert ist.

Anthem wird im März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen!