Anodyne 2, ein von Zelda inspiriertes Spiel, erhält Release-Termin

Anodyne 2: Return to Dust - Entwickler: Melos Han-Tani, Marina Kittaka; Analgesic Productions

Vor 8 Jahren kam ein 16-Bit-Titel auf den Markt, der von einem Zwei-Personen-Entwickler herausgebracht wurde. Er erschien für PC und Smartphones und zog die Aufmerksamkeit auf sich, als der Titel sechs Jahre später auf die Nintendo Switch portiert wurde. Mit Anodyne 2: Return to Dust bekommt dieser Titel eine Fortsetzung. Eigentlich war nur eine PC-Version geplant, nun erscheint das Spiel am 18. Februar 2021 auch für andere Systeme.

Laut den Entwicklern treten die Anodyne-Spiele in die Fußstapfen der Final Fantasy Reihe, da die Spieler nicht den vorherigen Titel gespielt haben müssen, um den neuesten zu verstehen. Anodyne 2: Return to Dust nimmt Spieler mit auf eine Reise mit Nova auf der Insel New Theland, wo eine Substanz namens „Nano Dust“ Menschen infiziert und Emotionen und Wünsche verzerrt. Nova reist um die Insel, sucht die Kranken und schrumpft auf eine winzige Größe, um in ihre Körper einzudringen und den gefährlichen Nanostaub aufzusaugen.

Starker Zelda-Einfluss

Die meisten Spieler, die das erste Spiel spielten, erkannten sofort den Einfluss von The Legend of Zelda: A Link to the Past, ein Spiel, von dem sich die Entwickler Sean Han Tani und Marina Kittaka inspirieren ließen. Mit Anodyne 2: Return to Dust werden die surrealen, Zelda- ähnlichen Dungeons, die sich in den Körpern der Menschen befinden, wie in seinen Vorgänger in 2D gespielt. Während der externen Erkundungsabschnitte des Spiels springen die Grafiken zur nachfolgenden Konsolengeneration und lassen uns an Nintendo 64-Zeiten erinnern.

🎉On 2/18… Anodyne 2 is coming to Switch, PS4/5, and XB1/Series!!🎉

Dive into the gripping tale of Nova, the Nano Cleaner!

(Our IGF Grand Prize-nominated game will also be out in Spanish, French, German, BR-Portuguese, Japanese, and Simplified/Trad. Chinese!) pic.twitter.com/TizS3UeVjU — melos han-tani 韓谷 (@han_tani) January 19, 2021

Anodyne 2: Return to Dust wird für rund 20 Euro digital erhältlich sein und Sprachunterstützung für Spanisch, Französisch, Deutsch, brasilianisches Portugiesisch, Japanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch bieten. Das Spiel wird auch Trophäen und Erfolge beinhalten.

Die PC-Version von Anodyne 2 erhielt insgesamt positive User-Bewertungen auf Metacritic (13 Bewertungen), wobei die Spieler die Musik und die surreale Umgebung als Höhepunkte nannten. Der Action-Adventure-Titel wurde beim 2020 Independent Games Festival für den Seumas McNally Grand Prize nominiert.

Anodyne 2: Return to Dust ist aktuell auf dem PC verfügbar und wird am 18. Februar 2021 auf PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.