Animes die lang vergessen wurden

Wenn das Wort Anime fällt, denkt man automatisch an die „Großen“. Die wirklich weltweit bekanntesten Serien und Figuren. Death Note, Cowboy Bebop, Yu-Gi-Oh, Naruto, One Piece, Dragonball und so weiter. Diese gelten wohl zu den Legenden der Anime, die auch quer durch verschiedensten Generationen ihre Fans haben. Die Animes von „früher“ sind dafür lang vergessen.

Die Schatzinsel

Dieses Kultabenteuer der Animes aus dem Jahr 1978 ist wohl lang vergessen, weil sie genauso lang schon nirgendwo zu sehen ist. Die Schatzinsel erzählt die Geschichte des Jungen Jim Hawkins, der eine Schatzkarte findet und dann auf die Suche nach diesem Schatz geht. Mit einem reichen Finanzier der ein Schiff und eine Crew bereitstellt. An Bord wird der Koch John Silver zu seinem neuen Freund und es kommt auf hoher See auch zu gefährlichen Intrigen.

Im deutschen Fernsehen lief die Serie in den frühen Neunzigern.

Georgie

Georgie wurde 1983 in Japan ausgestrahlt und lief ebenfalls in den frühen Neunzigern im deutschsprachigen TV. Unter den Animes der 90er die lang vergessen wurden, ist dies wohl eine derer die auch nur sehr wenige kennen. Ein Drama von Familie, Politik und Liebe. Georgie lebt in Australien mit ihrer Familie und ihren beiden Brüdern. Arthur und Abel. Sie findet irgendwann heraus, dass sie nur adoptiert ist und eigentlich von englischem Adel abstammt.

Auch wenn Liebe der zentrale Fokus der Anime ist, so hat sie alles Andere als ein romantisch kitschiges Ende.

Lady Oscar

Eine starke Frau, die sich kleidet wie ein Mann, kämpft als die stärkste Kriegerin des Landes und dafür Blutet. Eine der ersten Animes mit einer so starken weiblichen Hauptfigur und leider auch schon lang vergessen. Lady Oscar oder auch Die Rosen von Versailles hat einige historische Elemente wie zum Beispiel dass die Heldin auf Marie Antionette trifft und sie zu Hofe begleitet. Auch wenn sie in diese Rolle von ihrem Vater gedrängt wird, wird Lady Oscar zu einer unbeschreiblich starken Figur.

Wie viele Animes der frühen 90er ist diese auch sehr düster und hat mehr von einem Drama. Ich habe diese Serie geliebt!

Saber Rider und die Starsheriffs

Cowboys, Weltall, Roboter, Raumschiffe, Laserwaffen. Mischt das alles zusammen und man hat Saber Rider und die Starsheriffs. Eine der kultigsten Animes der frühen 90er die zwar aus dem TV vergessen wurden. Aber wenn man einem Fernseh Fan der frühen Neunziger einfach nur den Begriff „Saaaabeeer“ vorsingt, wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch „Riiideeeer“ als Antwort bekommen.

Diese Serie war mit seinem amerikanischen Gegenstück Bravestarr (keine Anime) eine der beliebtesten Zeichentrickserien.

Animes die lang aus dem Fernsehen verschwunden aber nie vergessen wurden

Zurecht werden nun einige sagen „Hey da fehlen doch noch ganz viele!“ und ja, das stimmt schon. Aber dies sind dann die Animes die lang her aber nicht vergessen sind. Dazu zählen Legenden wie Mila Superstar, deren Intro auch heute noch jeden voller Begeisterung packt. Die Kickers, die Fußballfelder mit den Moves von Dragonball bespielt haben. Und viele weitere großartige Animes aber auch Non-Animes der frühen 90er die uns die Kindheit versüßt haben.

Solltet ihr bis zum Ende dieses Artikels gelangt sein, besucht uns doch auf Facebook und lasst uns euer lieblings Intro in den Kommentaren unter diesem Artikel. Egal ob Anime oder nicht. Ob Darkwing Duck oder Calimero. Lasst uns zusammen etwas schwelgen.