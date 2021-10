Amazon Prime Gaming im Oktober 2021: Zwei Top-Spiele sind kostenlos!

Prime Gaming im Oktober 2021. - (C) Amazon

Auch im Oktober hat Amazon Prime Gaming einige kostenlose Spiele und Inhalte für beliebte Titel zu bieten. Dazu zählen exklusive Ingame-Inhalte für New World, Apex Legends, Call of Duty, Destiny 2, Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Dauntless, Fall Guys und viele mehr. Außerdem gibt es unter anderem Star Wars: Squadrons und Alien: Isolation kostenlos für PC-Spieler mit Amazon Prime Gaming im Oktober 2021!

Mitglieder von Amazon Prime können sich die Angebote für begrenzte Zeit unter gaming.amazon.com abholen.

Advertisment

Prime Gaming-Angebote im Oktober 2021

Der Oktober bringt neue kostenlose Spiele mit Prime, darunter STAR WARS: Squadrons, Ghostrunner und Alien: Isolation, sowie Ingame-Inhalte für New World, Call of Duty, Apex Legends, Genshin Impact, League of Legends, Destiny 2 und mehr. Im neuesten Video gibt es einen Überblick über die wichtigsten Angebote für Amazon Prime-Mitglieder.

Die größten Angebote diesen Monat sind:

Apex Legends – Im Oktober bietet Prime Gaming noch mehr für Apex Legends. Prime-Mitglieder erhalten das Electric Royalty Bundle mit einem epischen Wattson-Skin und einem tollen neuen Look für die Volt SMG. Jeden Monat gibt es wieder was neues für eure Legends.

Im Oktober bietet Prime Gaming noch mehr für Apex Legends. Prime-Mitglieder erhalten das Electric Royalty Bundle mit einem epischen Wattson-Skin und einem tollen neuen Look für die Volt SMG. Jeden Monat gibt es wieder was neues für eure Legends. Aufregende kostenloste Games mit Prime – Diesen Monat gibt es eine Reihe beliebter Spiele, wie STAR WARS: Squadrons, Ghostrunner, Alien: Isolation und mehr mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft.

– Diesen Monat gibt es eine Reihe beliebter Spiele, wie STAR WARS: Squadrons, Ghostrunner, Alien: Isolation und mehr mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft. New World – Prime Mitglieder können mit dem New World Piratenpaket in einem der meistgespielten Steam-Spiele durchstarten. Im Paket sind ein Piraten-Charakterskin, Piratenhaltung-Emote und 5K Glücksmarken enthalten. Zum Launch des Open World-MMOs von Amazon Games gibt es in den kommenden Monaten noch mehr Prime Gaming-Inhalte für New World.

Prime Mitglieder können mit dem New World Piratenpaket in einem der meistgespielten Steam-Spiele durchstarten. Im Paket sind ein Piraten-Charakterskin, Piratenhaltung-Emote und 5K Glücksmarken enthalten. Zum Launch des Open World-MMOs von Amazon Games gibt es in den kommenden Monaten noch mehr Prime Gaming-Inhalte für New World. Genshin Impact – Spieler erhalten 1x Fragile Resin, 4x Mystic Enhancement Ore und 40,000 Mora im Open World-RPG.

– Spieler erhalten 1x Fragile Resin, 4x Mystic Enhancement Ore und 40,000 Mora im Open World-RPG. Call of Duty – Prime-Mitglieder erhalten das Bogged Down Bundle, World Series of Warzone Summer 2021 Bundle und das World Series of Warzone Bundle, um ihnen im beliebten First-Person-Shooter zum Sieg zu verhelfen.

Kostenlose Spiele im Oktober 2021 mit Prime Gaming

Prime Gaming bietet zehn kostenlose Titel für ihre Mitglieder an, die ab 1. Oktober verfügbar sind. Diesen Monat steht das Weltall im Fokus, von dem intergalaktischen Multiplayer-Flugerlebnis STAR WARS: Squadrons bis zum Survival-Horror-Game Alien: Isolation.

STAR WARS: Squadrons – Ab Oktober: Meistere die Kunst des Sternenjäger-Kampfes in diesem authentischen Flugerlebnis und genieße den Adrenalinschub packender Weltraumgefechte in einem First-Person-Multiplayer gemeinsam mit deinem Geschwader. Dafür wird Origin benötigt.

– Ab Oktober: Meistere die Kunst des Sternenjäger-Kampfes in diesem authentischen Flugerlebnis und genieße den Adrenalinschub packender Weltraumgefechte in einem First-Person-Multiplayer gemeinsam mit deinem Geschwader. Dafür wird Origin benötigt. Alien: Isolation – Ab Oktober: In diesem Survival-Horrorspiel hört dich niemand Schreien! Alien: Isolation überzeugt mit seiner konstant düsteren Atmosphäre, in der Spieler ständig um ihr Leben fürchten. Dazu wird der Epic Games Store benötigt.

– Ab Oktober: In diesem Survival-Horrorspiel hört dich niemand Schreien! Alien: Isolation überzeugt mit seiner konstant düsteren Atmosphäre, in der Spieler ständig um ihr Leben fürchten. Dazu wird der Epic Games Store benötigt. Ghostrunner – Entwickelt vom polnischen Studio One More Level und veröffentlicht von 505 Games bietet Ghostrunner ein einzigartiges Einzelspieler-Erlebnis: Schnelle und brutale Kämpfe und ein originelles Setting zwischen Science-Fiction und Post-Apokalypse. Dazu wird GOG.com benötigt.

– Entwickelt vom polnischen Studio One More Level und veröffentlicht von 505 Games bietet Ghostrunner ein einzigartiges Einzelspieler-Erlebnis: Schnelle und brutale Kämpfe und ein originelles Setting zwischen Science-Fiction und Post-Apokalypse. Dazu wird GOG.com benötigt. Song of Horror Complete Edition – Fürchte dich vor der Presence, einem mysteriösen Wesen, das du nicht bekämpfen kannst. Sei auf der Hut, verstecke dich und atme leise in diesem Third-Person Horror-Adventure mit fester Kamera.

– Fürchte dich vor der Presence, einem mysteriösen Wesen, das du nicht bekämpfen kannst. Sei auf der Hut, verstecke dich und atme leise in diesem Third-Person Horror-Adventure mit fester Kamera. Red Wings: Aces of the Sky – Begleite den legendären Red Baron und besiege den Tod auf deinem Weg zum Sieg in diesem Arcade-Action-Spiel, das dich mitten in die Luftkämpfe des ersten Weltkriegs versetzt.

– Begleite den legendären Red Baron und besiege den Tod auf deinem Weg zum Sieg in diesem Arcade-Action-Spiel, das dich mitten in die Luftkämpfe des ersten Weltkriegs versetzt. Wallace & Gromit’s Grand Adventures – Erkunde die bunte Welt der West Wallaby Street in vier verrückten Abenteuern von Aardman Animations, den Machern der Wallace & Gromit-Animationsfilme, und den vielfach ausgezeichneten Telltale Games.

– Erkunde die bunte Welt der West Wallaby Street in vier verrückten Abenteuern von Aardman Animations, den Machern der Wallace & Gromit-Animationsfilme, und den vielfach ausgezeichneten Telltale Games. Blue Fire – Begib dich auf ein unglaubliches Abenteuer durch die verlorene Welt von Penumbra, um einzigartige Tempel mit 3D-Plattform-Herausforderungen, vielfältigen Gegnern, Quests und Sammelstücken zu erkunden.

– Begib dich auf ein unglaubliches Abenteuer durch die verlorene Welt von Penumbra, um einzigartige Tempel mit 3D-Plattform-Herausforderungen, vielfältigen Gegnern, Quests und Sammelstücken zu erkunden. Tiny Robots Recharged – Löse eine Reihe an Rätseln und Puzzeln in diesem hochwertigen Adventure-Escape-Spiel.

– Löse eine Reihe an Rätseln und Puzzeln in diesem hochwertigen Adventure-Escape-Spiel. Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape – Der humoristische Adventure-Brawler/Steahlter ist in einer etwas anderen Apokalypse angesiedelt, in der die einzige Waffe gegen das Virus Schwarzbrenner-Whiskey ist.

– Der humoristische Adventure-Brawler/Steahlter ist in einer etwas anderen Apokalypse angesiedelt, in der die einzige Waffe gegen das Virus Schwarzbrenner-Whiskey ist. Secret Files 3 – Im Finale der Secret Files-Trilogie haben das Traumpaar Max und Nina ihre Hochzeit angekündigt.

Amazon Prime (Link zu Amazon.de) kostet 7,99 Euro im Monat, ist die ersten 30 Tage kostenlos verfügbar und ist monatlich kündbar. Das Jahresabo kostet 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat.