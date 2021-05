Amazon gibt Prime Gaming-Angebote für Juni 2021 bekannt

Twitch Prime heißt nun Prime Gaming.

Prime-Mitglieder können diese Angebote für begrenzte Zeit unter gaming.amazon.com für sich beanspruchen. Und diese Inhalte gibt es für Amazon Prime Gaming im Juni 2021.

Der Juni bringt eine Auswahl an kostenlosen Spielen sowie exklusiven Ingame-Content für Fall Guys, FIFA 21, VALORANT und viele weitere Titel. Die wichtigsten Angebote des Monats:

Assassin’s Creed: Valhalla – Prime-Mitglieder können im Action-RPG ihren Clan durchs Spiel führen und die eigene Siedlung mit dem Druidic Settlement Bundle umgestalten. Darin findet sich das Black Raven Settlement Pack, das Mystical Settlement Pack und fünf XP Booster, die jeweils eine Stunde halten.

Fall Guys: Ultimate Knockout – Prime Gaming feiert die neue Season 5 des Party-Krachers mit dem exklusiven Burning Circuits Bundle, in dem sich ein Burning Circuits-Kostüm sowie 6500 Kudos finden, um Spielern den Weg zum nächsten Ingame-Goodie zu erleichtern.

FIFA 21 – Kunden von Prime Gaming können ihr Team deutlich verbessern: So gibt es das exklusive Prime Gaming 81+ OVR Player Pack, mitsamt der Option, sich einen von vier Spielern aus der Kategorie OVR 83+ sowie fünf Gold Rare-Spieler auszusuchen.

6 neue Spiele für Prime Gaming im Juni 2021

Prime Gaming fügt der Bibliothek ab erstem Juni SECHS NEUE KOSTENLOSE SPIELE hinzu! Im Line-Up diesen Monat gibt es eine ganze Palette an Genres: Von Batman – The Telltale Series, dem populären Episoden-artigen Point-and-Click Graphic Adventure, bis hin zu Newfound Courage, einem storylastigen Abenteuerspiel.

Batman – The Telltale Series – Das immersive Point-and-Click-Abenteuer wurde von Telltale Games entwickelt und herausgegeben.

Newfound Courage – In diesem Adventure-Spiel erkunden Spieler die spannende Geschichte eines jungen, schwulen Helden, der sich in seinen besten Freund verliebt, während sich um sie herum die Welt aufzulösen droht.

Lost in Harmony – Hier verbindet ein Musical Runner meisterhaft eine tiefe und emotionale Geschichte mit Rhythmus-Gameplay.

BFF or Die – In diesem verrückten Puzzle-Spiel, das ohne Kooperation nicht funktioniert, wird es mit bis zu vier Spielern richtig kuschelig. Als Weltraum-reisendes Alien landet ihr auf der Erde, um eine riskante Rettungsaktion durchzuführen.

Spitkiss – In diesem One-Finger-Platformer geht es für die Spieler in die bunte und wunderbare Welt der Spitkisser, wo winzige Kreaturen per Körperflüssigkeiten und Emojis kommunizieren.

Mugsters – In diesem Physik-basierten, überladenen und actionreichen Puzzlespiel mit Sandbox-Leveln müssen Spieler ihr Wissen nutzen, um ihren Gegnern mithilfe von Fahrzeugen, Umgebungsfallen und Explosionen zu entkommen.

Kalender für Juni 2021

Prime-Mitglieder können sich auf noch mehr Content freuen, der im Laufe des Monats erscheint.

JETZT VERFÜGBAR Apex Legends Drop 4

JETZT VERFÜGBAR Assassin’s Creed Valhalla Drop 2

JETZT VERFÜGBAR Dauntless Drop 1

JETZT VERFÜGBAR Destiny 2 Drop 7

JETZT VERFÜGBAR Epic Seven Drop 8

JETZT VERFÜGBAR Fall Guys Drop 6

JETZT VERFÜGBAR FIFA Drop 5

JETZT VERFÜGBAR Last Day on Earth Drop 4

JETZT VERFÜGBAR League of Legends Drop 14

JETZT VERFÜGBAR Legends of Runeterra Drop 5

JETZT VERFÜGBAR Magic Tiles 3 Drop 25 & 26

JETZT VERFÜGBAR MLB Tap Sports Baseball ‘21 Drop 5

JETZT VERFÜGBAR Mobile Legends Bang Bang Drop 2

JETZT VERFÜGBAR Paladins Drop 9

JETZT VERFÜGBAR Rainbow Six Siege Drop 6

JETZT VERFÜGBAR Rogue Company Drop 8

JETZT VERFÜGBAR Smite Drop 9

JETZT VERFÜGBAR UFC 4 Drop 5

JETZT VERFÜGBAR World of Tanks Drop 4

28. MAI Valorant Drop 3

1. JUNI Kostenlose Spiele im Juni – Batman – The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss and Mugsters

1. JUNI Die letzte Chance, Yoku’s Island Express, Healer’s Quest, Beholder und The Blind Prophet and A Blind Legend zu ergattern

1. JUNI League of Legends Drop 15

1. JUNI Word Farm Adventure Drop 2

2. JUNI Epic Seven Drop 9

2. JUNI Madden 21 Drop 10

2. JUNI Maplestory M Drop 9

3. JUNI Darkness Rises Drop 10

3. JUNI Last Day on Earth Drop 5

8. JUNI Mobile Legends Bang Bang Drop 3

9. JUNI Alliance vs Empire Drop 8

9. JUNI MLB Tap Sports Baseball ‘21 Drop 6

10. JUNI Legends of Runeterra Drop 6

10. JUNI Helix Jump Drop 6

10. JUNI V4 Drop 7

11. JUNI League of Legends Drop 16

15. JUNI Word Farm Adventure Drop 3

16. JUNI Epic Seven Drop 10

16. JUNI Maplestory M Drop 10

17. JUNI Darkness Rises Drop 11

17. JUNI Last Day on Earth Drop 6

18. JUNI Dauntless Drop 2

21. JUNI League of Legends Drop 17

22. JUNI Mobile Legends Bang Bang Drop 4

23. JUNI Alliance vs Empire Drop 9

23. JUNI MLB Tap Sports Baseball ‘21 Drop 7

24. JUNI V4 Drop 8

Sobald ihr Amazon Prime aktiviert habt, gibt es auch die Möglichkeit für Prime Gaming. Außerdem wartet jeden Monat eine Sammlung an kostenlosen PC-Spielen, die Mitglieder für immer behalten dürfen, sobald sie abgeholt wurden sowie ein monatliches Abo für einen Twitch-Kanal nach Wahl.