Activision Blizzard-Kauf durch Microsoft in Chile genehmigt

Die chilenische Aufsichtsbehörde Fiscalía Nacional Económica (FNE) hat am Donnerstag den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft zugesagt. In der Mitteilung erklärte die Regulierungsbehörde, dass es mit anderen großen Videospiele-Publishern wie EA (Electronic Arts), Ubisoft, Epic Games und anderen reichlich Konkurrenz gebe.

Damit gehört Chile zu der bisher kleinen Auswahl an Ländern, die den fast 69 Milliarden US-Dollar-Deal abgeschlossen haben. Bisher haben Brasilien, Saudi-Arabien und Serbien der Fusion zwischen dem Call of Duty-Publisher und den Xbox-Machern zugesagt.

“Während andere zuständige Aufsichtsbehörden die Fakten überprüfen, erwarten wir weitere Genehmigungen wie diese”, wie Lulu Cheng Meservey, EVP of Corporate Affairs bei Activision Blizzard twitterte (via WindowsCentral.com).

Chile’s competition authority, FNE, has now approved our acquisition by Microsoft, joining regulators elsewhere that have also recognized the deal’s benefits for competition and players.

As other responsible regulators review the facts, we expect more approvals like this one.

— Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) December 29, 2022