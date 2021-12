Assassins Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks DLC kommt März 2022

Assassins Creeed Valhalla Ragnarok DLC © Ubisoft

Es wurde bereits von Leaker Tom Henderson angekündigt und nun offiziell von Ubisoft bestätigt. Es wird einen gewaltigen DLC im März 2022 für das Spiel Geben. Unter dem Titel Assassins Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks werden viele Stunden einer Epischen neuen Questreihe vorgestellt.

Dieser kostenpflichtige DLC kommt auch mit einem zeitlich begrenzten Set-Bonus, sollte man bis zum 09. April 2022 zuschlagen. In diesem Fall erhält man besondere Ausrüstungs-Gegenstände und auch einen Luchs als Reittier um sich durch die Welten zu bewegen.

Welche Zeichen Ragnaröks muss man in Assassins Creed Valhalla verhindern?

Im Hauptspiel musste man bereits einige Quest Stränge in der Götterwelt Asgard bewältigen. Als Odin begegnete man dort anderen nordischen Göttern und Asen, aber auch den Feinden dieser. Den Eisriesen aus Jotunheim. Die Eisriesen haben sich nun mit den Feuerriesen verbündet und haben Odins Sohn Baldr gefangen genommen. Während dieser beschäftigt war die Zwergenwelt Svartalfheim vor dem Untergang zu bewahren.

In diesem kommende Zeichen Ragnaröks DLC wird man also durch die Tore von Valhalla schreiten um dort zwischen den Göttern und Riesen zu kämpfen. Es scheint eine epische Quest zu werden. In welcher sich Eivor als Odin mit den Kreaturen verschiedener Welten messen muss. Eis und Feuer gegen den Allvater Odin. In den ersten Clips sind bereits sehr mystische und grafische Highlights zu sehen.

Warum nur Ubisoft?

Wenn man sich den Trailer zu diesem DLC aber ansieht und die Spielzeit von gut 40 Stunden bedenkt, fragt man sich allerdings warum Ubisoft das macht. Warum aus Assassins Creed Valhalla mit diesem Zeiten Ragnaröks DLC und auch der ganzen Roadmap krampfhaft ein Live-Service Game gemacht wird. Und nicht ein eigenes vollwertiges Spiel erschaffen wurde? Denn das Setting, ebenso wie die Story, gibt ja wie es aussieht einiges her.

Ich für meinen Teil bin ein riesiger Fan der Assassins Creed Reihe, verstehe aber den Kurs den Ubisoft neuerdings fährt absolut nicht. Solltet ihr aber Spaß daran gehabt haben die reale Welt zu verlassen und euch Asgard herum zu treiben, wird euch dieser DLC vermutlich aus den Socken hauen. Release Termin ist der 10 März 2022.